Ermittler vermeiden weiter Aussagen über Motiv des Messerangreifers von Würzburg

Berlin. Auch vier Tage nach der Messerattacke von Würzburg vermeiden die Ermittler eindeutige Aussagen über ein mögliches dschihadistisches Motiv des 24-jährigen Täters aus Somalia. Er hatte am Freitag in der Innenstadt drei Frauen erstochen und vier weitere Personen teils schwer verletzt.

Die in der Obdachlosenunterkunft des Angreifers gefundenen Gegenstände würden derzeit von Islamwissenschaftlern bewertet, teilte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) mit. Zu den Funden zählen auch zwei Handys sowie Unterlagen in somalischer Sprache. „Die Bewertung wird nicht ganz schnell gehen“, sagte der LKA-Sprecher. Sie erfolge unabhängig davon, ob die bayerischen Generalstaatsanwaltschaften in Bamberg und München zuständig blieben oder ob der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen terroristischen Akt übernimmt.

Video Würzburg: Söder gedenkt Opfern des Messerangriffs 1:05 min „Es bleibt dieses unfassbare, dieses völlige Unverständnis, warum jemand so was macht“, sagte Söder am Sonntag in Würzburg bei der Kranzniederlegung am Tatort. © Reuters

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) geht von einer Terrortat aus: Es gebe Zeugen, die den Täter „Allahu Akbar“ (Gott ist größer) rufen gehört haben, sagte er. Zudem soll der Angreifer davon gesprochen haben, die Tat sei sein persönlicher Beitrag zum Dschihad.

Der Anwalt des Angreifers, Hanjo Schrepfer, geht davon aus, dass die psychische Verfassung des 24-Jährigen erneut von einem Experten untersucht wird. „Natürlich muss eine neue psychiatrische Untersuchung erfolgen“, sagte er am Montag. Der Somalier sitzt in Würzburg in Untersuchungshaft – wegen dreifachen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in sechs weiteren Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung in einem weiteren Fall. Schrepfer wartet derweil weiter auf Akteneinsicht. Diese Woche wolle er sich mit seinem Mandanten treffen.

Der Flüchtling war schon vor der Tat am Freitag wegen Bedrohung und Beleidigung polizeibekannt, er kam deshalb zeitweise in eine Psychiatrie. Das Verfahren läuft noch, das psychiatrische Gutachten nach einem Vorfall im Januar in seiner Obdachlosenunterkunft steht noch aus.

Mangelnde psychologische Betreuung von Asylbewerbern und -bewerberinnen?

Der Fall von Würzburg wirft auch die Frage auf, ob es in Deutschland genug psychologische Hilfsangebote für Asylsuchende gibt – und Strukturen, um psychische Probleme zu erkennen, die zu einer Selbst- oder Fremdgefährdung führen könnten. Die Psychiaterin Meryam Schouler-Ocak von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) sieht einen erheblichen Mangel. Nach wie vor gebe es nur wenige spezialisierte Einrichtungen. Und auch die Integration in die Regelversorgungssysteme sei nur unzureichend erfolgt. „Oftmals fehlt es an der Bereitschaft der Institutionen, die Betroffenen in die Behandlung und Beratung aufzunehmen“, sagte die Fachärztin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Auch das Asylbewerberleistungsgesetz stelle eine große Hürde für die Betroffenen dar. „Es sieht vielerorts in Deutschland vor, dass in den ersten 18 Monaten der Zugang zum Gesundheitssystem nur in Krisen gewährt wird. Dazu kommt noch möglicherweise die Unwissenheit über die psychosozialen Behandlungs- und Hilfsangebote aufseiten der Betroffenen.“

„Viele Asylsuchende haben vor, während und nach der Flucht zahlreiche zum Teil sehr schwere traumatisierende Lebensereignisse durchleben müssen, die zum Teil zu massiven psychischen Störungen führen können“, sagte Schouler-Ocak. Die Rate an Posttraumatischen Belastungsstörungen sei bei Asylsuchenden im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung im Durchschnitt um das zehnfache höher. „Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie in Erregungszuständen oder anderen krisenhaften Zuständen eigen- oder fremdgefährdender sind als andere psychisch erkrankte Menschen“, betont die Psychiaterin.

In diesem Zusammenhang müsse jedoch mehr Aufmerksamkeit auf die „Postmigrationsstressfaktoren“ gelenkt werden. Die Betroffenen könnten zum Teil an den Unterkunftsbedingungen in den Heimen verzweifeln. Solche Stressfaktoren trügen „signifikant zu einer Verschlechterung der psychischen Störungen bei.“ In verzweifelten Situationen könnten die Betroffenen in krisenhaften Zuständen in einen eigen- oder fremdgefährdenden Zustand geraten.