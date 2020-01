Erfolg für Putin: Parlament segnet Verfassungsänderungen in erster Lesung ab

Anzeige

Moskau. Russlands Parlament hat die von Präsident Wladimir Putin vorgeschlagenen Verfassungsänderungen in erster Lesung gebilligt. Das Votum in der Duma fiel am Donnerstag nach einer fast zweistündigen Debatte einstimmig. Die zweite Lesung ist für den 11. Februar anberaumt. Die Verfassungsänderungen hatte Putin am Montag im Unterhaus eingebracht, nachdem er sie kürzlich in seiner Rede zur Lage der Nation überraschend vorgeschlagen hatte.

Demnach soll das Parlament künftig den Ministerpräsidenten und die Kabinettsmitglieder benennen können. Dieses Recht steht bislang dem Präsidenten zu. Das Staatsoberhaupt soll aber weiter das Recht haben, den Regierungschef und einzelne Minister zu entlassen und die wichtigsten Posten für Außen- und Verteidigungspolitik zu vergeben. Laut der Vorlage soll eine Person maximal zwei Amtszeiten lang Präsident sein dürfen. Aktuell gibt es eine Begrenzung auf zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten.

Putin argumentierte, die Änderungen würden die Demokratie stärken. Er kann nach Ende seiner Amtszeit 2024 laut Verfassung nicht noch einmal kandidieren. Beobachter haben spekuliert, der heute 67-Jährige könne deshalb erneut ins Amt des Ministerpräsidenten wechseln und dafür dessen Vollmachten stärken.

