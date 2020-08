Anzeige

Anzeige

Berlin. Von dieser Woche an leben wir auf Pump - zulasten künftiger Generationen. Wasser, Wälder, Böden, saubere Luft: Rein rechnerisch können sich die natürlichen Ressourcen, die die Menschheit seit dem “Erdüberlastungstag” an diesem Samstag für den Rest des Jahres verbraucht, nicht mehr regenerieren.

Noch Ende der 1960er lebten wir, global gesehen, nicht derart zerstörerisch, was freilich vor allem an den bescheidenen Verhältnissen in Schwellen- und Entwicklungsländern lag. Seitdem stiegen Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung und die Belastung der Atmosphäre Jahr für Jahr - so sehr, dass wir heute das 1,6-fache dessen verbrauchen, was die Erde eigentlich hergibt. Lange geht das nicht mehr gut.

Erdüberlastungstag 1970-2020. © Quelle: Global Footprint Network

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Doch in diesem Jahr geschah Beachtliches: Der Anstieg des globalen Verbrauchs ist gestoppt, der Überlastungstag hat sich erstmals nach hinten verschoben. 2019 war er bereits mit Ablauf des 29. Juli erreicht.

Das sind die schlechten Nachrichten: Ursache für den Rückgang im Raubbau war die Corona-Pandemie und die von ihr ausgelöste Rezession, der Rückgang im Flug- und Schiffsverkehr und im Konsum. Wir erleben also keine Trendwende, sondern einen Kollateralnutzen.

Schlimmer noch: Selbst ein einmaliges, weltweites Ausbremsen des Ressourcen-Verbrauchs, wie es ihn in diesem Jahr gab, hat uns lediglich gute drei Wochen Aufschub für die Überlastung von Erde und Klima gebracht.

Anzeige

Wer also den krisenbedingten Rückgang des CO2-Ausstoßes für den Beweis hält, dass Politik und Wirtschaft im Krisenfall eben doch einen Weg zum schnellen Ausstieg aus der Verschwendung finden - der denkt zu kurz. Denn die massiven Einschnitte haben viele Menschen und Branchen in große Nöte gestürzt - und doch kaum Linderung für Klima und Natur bewirkt.

Doch es gibt auch Hoffnung: Die Corona-Krise könnte ein Weckruf sein, auch in der Klima-Krise als Menschheit zusammenzuhalten - zumal der ignorante Umgang des Menschen mit der Natur ja Pandemien begünstigt. Auch lernen viele Menschen gerade, dass mancher Verzicht durchaus auszuhalten ist.

Vor allem aber sollte nun allen klar geworden sein, dass der Raubbau nicht zum Preis von Jobverlusten, wirtschaftlichem Niedergang und Minuswachstum umkehrbar sein wird.

Vielmehr müssen Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum endlich zusammengedacht werden - und beide Seiten, Wirtschaftspolitiker wie Klimaschützer, einsehen, dass das eben kein Widerspruch ist. Sondern ein gemeinsames Projekt.

Es geht zum Beispiel darum, dass der Staat nicht, wie gerade US-Präsident Donald Trump, die ohnehin sterbende Kohle-Industrie retten, sondern neue Jobs in der Öko-Energie-Erzeugung schaffen sollte.

Es geht um den Umstieg von zerstörerischem auf grünes Wachstum. Der ist nicht ohne Kosten, Streit und vor allem die Entmachtung mancher heute noch einflussreicher Industrien zugunsten neuer Branchen zu haben. Aber er ist machbar - und überfällig.