Erdogan: Zwei türkische Soldaten in Libyen getötet

Anzeige

Anzeige

Ankara. Bei Gefechten im Bürgerkriegsland Libyen sind offiziellen Angaben zufolge zwei türkische Soldaten getötet worden. Das teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag mit, während er zugleich Ankaras Schritt verteidigte, auch syrische Oppositionskämpfer nach Libyen zu entsenden: “Sie sind an unserer Seite in Syrien. Und diese Brüder, die mit uns in Syrien stehen, betrachten es als Ehre, auch dort (in Libyen) an unserer Seite zu sein.” Erdogan ging nicht auf Berichte ein, wonach seit vergangenem April 16 türkische Soldaten in Libyen getötet worden sind.

In Libyen unterstützt die Türkei die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Tripolis. Ankara hat Militärausbilder und syrische Kämpfer geschickt, um gegen die rivalisierenden Kräfte des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar vorzugehen. Dieser führt seit dem vergangenen April eine Offensive auf Tripolis.

Streit zwischen Erdogan und Opposition

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bei den Gefechten in und rund um die libysche Hauptstadt seien seit dem Frühjahr 2019 mindestens 16 türkische Soldaten getötet worden, sagte Haftars Leiter der Mobilmachung, Chaled al-Mahdschub. Am Samstag hatte Erdogan von einigen wenigen getöteten Soldaten in Libyen gesprochen und damit die Opposition in Ankara verärgert. Sie warf der Regierung vor, militärische Verluste in Libyen geheimzuhalten.

Haftars Truppen erklärten derweil, im Februar seien ein türkischer Offizier, ein Geheimdienstler und deren syrischer Übersetzer getötet worden, als eine Schiffslieferung mit Waffen in Tripolis beschossen worden sei.

Die Regierung in Tripolis kontrolliert nur noch einen schrumpfenden Teil im Westen des Landes und ist zunehmend abhängig von türkischer Militärhilfe. Haftars Truppen werden unterstützt von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Frankreich und Russland.

RND/AP