Erdogan will türkische Soldaten nach Libyen schicken

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will das Parlament über eine Bitte der libyschen Regierung entscheiden lassen, ihr Truppen zur Verteidigung von Tripolis zu schicken. Seine Regierung bereite ein Gesetz zur Stationierung türkischer Soldaten in Libyen vor, über das die Abgeordneten im Januar abstimmen könnten, erklärte Erdogan am Donnerstag vor Mitgliedern der Regierungspartei AKP.

Die von den Vereinten Nationen anerkannte libysche Regierung wird in Tripolis seit April von Truppen des Kriegsherrn Chalifa Haftar belagert, der die rivalisierende Regierung in Bengasi unterstützt. Erdogan sagte, der Ministerpräsident der Regierung in Tripolis, Fajes Sarradsch, habe die Türkei "eingeladen", Truppen unter dem kürzlich von beiden Seiten geschlossenen Abkommen zu militärischer Kooperation zu entsenden.

Abstimmung im Januar erwartet

"Wir werden an Orte gehen, zu denen wir eingeladen werden, und nicht an Orte, zu denen wir nicht eingeladen werden" sagte Erdogan. "Und im Moment, da eine solche Einladung vorliegt, werden wir diese Einladung annehmen." Die Türkei werde der Regierung in Tripolis "jede Art von Unterstützung gegen einen Putsch planenden General geben, der von mehreren europäischen und arabischen Ländern unterstützt wird", sagte Erdogan in Richtung Haftar. "Wir stellen uns an die Seite von Libyens rechtmäßiger Regierung."

Erdogan zufolge könnte das Parlament nach seiner Sitzungspause am 8. oder 9. Januar über das Gesetz abstimmen.

Die Regierung in Bengasi wird von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten sowie von Frankreich und Russland unterstützt. Die Regierung in Tripolis erhält Unterstützung von der Türkei, Katar und Italien. Ankara und Tripolis haben auch ein umstrittenes Abkommen über Seegrenzen im Mittelmeer geschlossen.

RND/AP