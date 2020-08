Erdogan wandelt auch Istanbuler Chora-Museum in Moschee um

Die Decken und Wände der ehemaligen Chora-Kirche in Istanbul sind mit Mosaiken verziert. Mehrere Wochen nach der Umwandlung der Hagia Sophia ist nun auch die ehemalige Chora-Kirche in Istanbul eine Moschee. Das 1945 zum Museum erklärte Gebäude werde für das islamische Gebet geöffnet, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Dekret des türkischen Präsidenten Erdogan. © Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa