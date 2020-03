Erdogan plant Treffen mit EU-Vertretern in Brüssel

Anzeige

Brüssel/Berlin. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Griechenland aufgefordert, Migranten an der gemeinsamen Grenze in Richtung anderer EU-Länder durchzulassen. „Hey Griechenland, diese Menschen kommen nicht zu dir und bleiben, sie kommen zu dir und gehen in andere Länder Europas. Warum störst du dich daran?“, sagte Erdogan am Sonntag auf einer Veranstaltung anlässlich des Weltfrauentags in Istanbul. „Mach du doch auch die Tore auf“, sagte Erdogan an die Adresse Griechenlands.

Özdemir: EU ist nicht die Geisel Erdogans

Diese Aufforderung dürfte mögliche Gespräche Erdogans mit der EU über eine Fortführung des Flüchtlingsabkommens belasten. Erdogan werde am Montagabend EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel treffen, teilte ein Sprecher Michels am Sonntag mit. Es werde um den Flüchtlingspakt und die Situation im Bürgerkriegsland Syrien gehen. Erdogan will mehr Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft.

Dagegen sah der Grünen-Politiker Cem Özdemir Erdogan in der Pflicht, den Europäern entgegen zu kommen. „Als ersten Schritt muss Erdogan seinen Kettenhund, Innenminister Süleyman Soylu, zurückpfeifen und selbst aufhören, sich wie ein Erpresser zu benehmen. Die Europäische Union ist keine Geisel und sollte sich auch nicht so benehmen“, sagte Özdemir dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND).

Soylu hatte zuvor erklärt, es hätten schon mehr als 143.000 Menschen die Grenzregion zwischen der Türkei und Griechenland erreicht. Diese Zahl werde schon bald stark steigen, sagte Soylu: „Das ist erst der Anfang. Sie sollten sehen, was als nächstes passieren wird. Was bislang geschehen ist, ist nichts.“ Soylus Angaben lassen sich nicht verifizieren.

Erdogan hatte die Grenzen am 29. Februar für geöffnet erklärt. Die Türkei hat mehr als 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Außerdem leben dort viele Flüchtlinge und andere Migranten aus Afghanistan und anderen Ländern. Auf Erdogans Ankündigung hin hatten sich Tausende Menschen auf den Weg zur griechisch-türkischen Grenze gemacht.

EU hat bereits sechs Milliarden Euro zugesagt

EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn signalisierte, dass die EU erwäge, der Türkei etwa eine halbe Milliarde Euro zusätzlich für humanitäre Hilfe zu geben. Allerdings müsse die Türkei ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen einhalten, sagte Hahn der österreichischen Zeitung „Der Standard“.

Im Rahmen des Flüchtlingsabkommens hatte die EU der Türkei 2016 sechs Milliarden Euro zugesagt. Bislang ist etwas mehr als die Hälfte des Betrags in die Türkei geflossen. Das Geld wird direkt an Hilfsorganisationen gezahlt und fließt nicht in den türkischen Haushalt. Erdogan dringt auf weiteres Geld.

Der türkische Präsident begründet seine Forderungen mit einer sich abzeichnenden Verschärfung der Flüchtlingssituation an der Südgrenze der Türkei. In Syrien, knapp hinter der türkischen Grenze harren Hunderttausende Bürgerkriegsflüchtlinge in der Hoffnung auf Einlass in die Türkei aus.