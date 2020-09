Erdogan klagt an: “Die UN haben auch die Pandemie verhauen”

Anzeige

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Vereinten Nationen Versagen im Corona-Krisenmanagement vorgeworfen. Die UN seien spät dran gewesen, was die “Akzeptanz der Existenz” der Pandemie angehe, sagte Erdogan nach einer Kabinettssitzung in einer TV-Ansprache am Montag. Dann hätten sie darin versagt, Präsenz für die Nationen zu zeigen, die Hilfe im Kampf gegen das Virus bräuchten.

"Die UN, die mit Blick auf Krisen von Syrien bis zum Jemen sowie Entwicklungen in fragilen Regionen in Afrika und Südamerika durchgefallen sind, haben auch die Pandemie verhauen", sagte Erdogan.

Der Präsident äußerte sich vor einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen der UN-Vollversammlung diese Woche. Schon seit langem fordert Erdogan eine Reform der UN.