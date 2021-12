Er liest Studien wie andere Romane: Gut, dass Karl Lauterbach jetzt Minister wird

Anzeige

Berlin. Wird er es oder wird er es nicht? Diese Frage hat das Land in den vergangenen Tagen und Wochen in den Bann gezogen. Jetzt ist klar: Der SPD-Politiker und Epidemiologe Karl Lauterbach übernimmt das Amt des Gesundheitsministers.

Der kommende Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine gute Entscheidung getroffen. Dabei geht es nicht nur darum, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich Lauterbach als Minister gewünscht haben. In der kritischen Phase der Corona-Pandemie ist es eine gute Entscheidung, die Verantwortung in diesem Ressort an jemanden zu vergeben, der fachlich null Einarbeitungszeit braucht.

Lauterbach sagt, was er denkt

Lauterbach prägt seit Jahren die Gesundheitspolitik in der SPD. In der Pandemie ist der Arzt zu einem der wichtigsten Pandemie-Erklärer in Deutschland geworden. Er liest Studien, so wie andere in Romanen schmökern – nur dass er dabei viel schneller ist. Vor allem hat der 58-Jährige in den vergangenen Monaten bewiesen, dass er in der Lage ist, unmissverständliche Empfehlungen abzugeben. Er sagt, was er denkt – egal, ob es gerade populär ist oder nicht. Das ist die richtige Haltung in Zeiten des Kampfes gegen Corona.

Wie bei jeder Personalentscheidung lassen sich fraglos auch Gegenargumente finden. Lauterbach hat keine Erfahrung in der Leitung eines Ministeriums. Das trifft aber auf jeden zu, der zum ersten Mal Minister wird. Wahr ist auch: Nicht immer ist der klügste Fachmann der beste Minister. In dieser besonderen Situation ist es aber nun einmal von überaus hohem Wert, viel von der Sache zu verstehen.

Olaf Scholz hat gesagt, alle Ministerentscheidungen seien sorgfältig vorbereitet worden. Inwieweit das stimmt, wird sich auch daran zeigen, ob es gelingt, Lauterbach ein Team an die Seite zu stellen, das ihn bei seinen schwierigen Aufgaben unterstützt. Als Abgeordneter war er oft ein Einzelkämpfer. Als Minister muss er schnell lernen, mehr zu delegieren.