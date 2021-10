Entwicklungsorganisation One: G20 muss Schuldenmoratorium für ärmere Staaten verlängern

Anzeige

Berlin. Die Entwicklungsorganisation One hat an die G20-Staaten appelliert, auf ihrem Gipfel in Rom das wegen der Corona-Pandemie erlassene Schuldenmoratorium für die ärmeren Ländern um ein Jahr bis Ende 2022 zu verlängern. „Wir brauchen eine Aussetzung aller Schuldenrückzahlungen bis Ende 2022, die nicht nur die G20-Länder einschließt, sondern auch multilaterale und private Gläubiger“, sagte One-Deutschland-Chef Stephan Exo-Kreischer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Die Corona-Pandemie ist nicht nur eine enorme Herausforderung für die globalen Gesundheitssysteme, sondern auch für die Stabilität ganzer Staaten“, mahnte Exo-Kreischer. Es fehle den ärmeren Ländern an Mitteln, um sich gegen die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie zu stemmen.

Viele Staaten insbesondere in Afrika befinden sich in einer Liquiditätskrise, aus der sie aus eigener Kraft nicht herauskommen. Stephan Exo-Kreischer, Deutschlandchef der Entwicklungsorganisation One

„Gleichzeitig müssen sie selbst in dieser Notsituation noch immer Schulden an private Gläubiger und multilaterale Geber wie die Weltbank leisten – ganz so, als gäbe es die Pandemie und die damit einhergehenden Kosten und Einnahmeausfälle nicht“, betonte er. Das könne nicht funktionieren. „Viele Staaten insbesondere in Afrika befinden sich in einer Liquiditätskrise, aus der sie aus eigener Kraft nicht herauskommen“, warnte der One-Vertreter.

Die G20-Staaten hatten das Schuldenmoratorium für die 77 ärmsten Länder erstmals im Frühjahr 2020 beschlossen und seitdem mehrfach verlängert – zuletzt bis Ende 2021. Durch die Stundung der Zins- und Tilgungszahlungen sollen die Länder mehr Spielraum für Investitionen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bekommen.

Ohne Patentschutz könnte die Impfstoffproduktion steigen

One forderte zudem Finanzminister Olaf Scholz (SPD) als mutmaßlich nächsten Bundeskanzler auf, sich auf dem Gipfel für eine befristete Aussetzung der Patente auf Corona-Impfstoffe einzusetzen.

„Scholz sollte beim G20-Gipfel Impulse setzen, damit sich die Welt für die Zukunft wappnen kann. Dazu gehört, dass Deutschland seine ablehnende Haltung zur temporären Aussetzung des Patentschutzes überdenkt – auch als Signal für künftige Pandemien“ sagte Exo-Kreischer mit Blick auf frühere Aussagen der SPD, wonach sie im Unterschied zum bisherigen Koalitionspartner CDU/CSU eine befristete Aufhebung des Patentschutzes unterstützt.

Nach wie vor gebe es nicht genügend Impfstoffe, um die Welt zu versorgen, sagte Exo-Kreischer. Ein Weg, um diese Versorgungslücke zu schließen, sei eine temporäre Aufhebung des Patentschutzes und die Weitergabe von Technologie und Know-how.

So könnten auch andere Hersteller die bisher zugelassenen Corona-Impfstoffe produzieren. „Das Ende dieser und künftiger Pandemien wird sehr viel schneller erreicht, wenn auch ärmere Länder selbst in der Lage sind, in großem Stil Impfstoffe zu produzieren“, fügte der One-Deutschlandchef hinzu.