Entwicklungsminister Müller: Lieferkettengesetz für ganz Europa in den nächsten zwei Jahren

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) rechnet damit, dass in etwa zwei Jahren ein Lieferkettengesetz auf EU-Ebene beschlossen wird. In Brüssel sei bereits ein erster Entwurf erarbeitet worden, der das deutsche Gesetz zum Vorbild habe, sagte Müller am Dienstag beim digitalen Deutschen Wirtschaftsforum in Hamburg.

Es sei bemerkenswert, dass bei den Diskussionen zum deutschen Lieferkettengesetz nur die Wirtschaftsverbände Widerstand geleistet hätten. Die Unternehmen selbst würden offenbar vor allem die Chancen des Gesetzes sehen, weil es den fairen Wettbewerb stärke.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die Corona-Krise habe die Vorteile von nachhaltiger Produktion noch einmal deutlich gemacht, so Müller. Lieferketten seien in der Regel nur dort zusammengebrochen, wo die Kooperation nicht langfristig aufgebaut gewesen sei.

Nachhaltigkeit immer wichtiger

Nachhaltigkeit werde in Zukunft eine „Marke“ sein, die sich für die Firmen auszahlen könnte. Müller prognostizierte eine ähnliche Entwicklung wie bei der „Bio-Welle“: Vor 25 Jahren seien Bio-Produkte noch Nischenware gewesen. Heute würden sie auch im Supermarkt angeboten.

Die Digitalisierung mache es möglich, Lieferketten auch in armen Ländern zu verfolgen, so Müller. Sierra Leone sei das weltweit ärmste Land und bekannt für seine „Blutdiamanten“. Ihm sei bei seinem Besuch demonstriert worden, dass heute von jedem Diamanten verfolgt werden könne, aus welcher Mine er stammt. Er sei fest davon überzeugt, dass mit Hilfe von fairen Lieferketten eine „Welt ohne Hunger“ möglich sei.

Nach dem im Juni beschlossenen Lieferkettengesetz müssen große Firmen in Deutschland ab 2023 bei Menschenrechtsverletzungen durch ihre ausländischen Zulieferer Bußgelder zahlen. Wer Ausbeutung von Menschen oder umweltschädliche Praktiken billigend in Kauf nimmt, kann außerdem bis zu drei Jahre von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Neben deutschen Firmen sind auch ausländische Unternehmen mit Zweigniederlassung oder Tochterunternehmen in Deutschland einbezogen.