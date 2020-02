Entsetzte Reaktionen nach MP-Wahl in Erfurt: “Ein Dammbruch"

Anzeige

Berlin/Erfurt. Es ist ein politisches Donnerwetter: Mit der Mehrheit der Stimmen von AfD, CDU und der eigenen Partei lässt sich FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich im Landtag in Erfurt zum neuen Ministerpräsidenten Thüringens wählen. Im dritten Wahlgang votierten am Mittwoch 45 Abgeordnete für ihn, 44 für den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke), einer enthielt sich.

Der von der AfD aufgestellte parteilose Kandidat Christoph Kindervater erhielt im dritten Wahlgang keine Stimme. Damit stellt nun eine Partei den Regierungschef, die es nur ganz knapp überhaupt in den Landtag geschafft hatte. Das Echo auf die Wahl fällt gewaltig aus.

Der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz sagte am Mittwoch im MDR: „Das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD ins Amt gewählt wurde.“

Entsprechend wütend reagierten Bundespolitiker aus der Linken. "Das ist ein Dammbruch sondergleichen", sagte der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Wer sich mit den Stimmen der Höcke-Partei zum Regierungschef wählen lässt, darf nicht lange Ministerpräsident bleiben."

Ebenso entsetzt war Linken-Parteichef Bernd Riexinger. "Wie weit sind wir gekommen, dass die FDP einen Ministerpräsidenten Kemmerich wählen lässt mit den Stimmen des Faschisten Höcke und der AfD? Das ist ein Tabubruch, der weitreichende Folgen haben wird." Die FDP und CDU müssten jetzt einiges erklären, so der Linken-Parteichef bei Twitter.

Nicht minder fassungslos zeigten sich die anderen Parteien links der Mitte. Wie Bartsch spricht auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock von einem "Dammbruch". CDU und FDP in Thüringen hätten bewusst einen Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD gewählt. "Niemand kann sagen, er habe das nicht gewusst. Wir sind entsetzt von der Ruchlosigkeit und Verantwortungslosigkeit von CDU und FDP in Thüringen", schrieb Baerbock bei Twitter.

Sie erwarte nun, dass Kemmerich das Amt niederlege. Tue er das nicht, müssten CDU und FDP auf Bundesebene die Thüringer Landesverbände ausschließen, forderte sie. Anderenfalls seien Unvereinbarkeitsbeschlüsse nichts mehr wert.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans stimmte in den Tenor ein: Die Geschehnisse in Thüringen seien ein unverzeihlicher Dammbruch, ausgelöst von CDU und FDP. "Dass die „Liberalen“ den Strohmann für den Griff der Rechtsextremisten zur Macht geben, ist ein Skandal erster Güte. Da kann sich niemand in den Berliner Parteizentralen wegschleichen!", so Walter-Borjans bei Twitter.

Ähnlich äußerten sich andere SPD-Politiker aus dem Bundesvorstand der Partei. Etwa Juso-Chef Kevin Kühnert: "Der Tabubruch, der AfD zu echter Macht verholfen zu haben, wird nun für immer mit CDU und FDP verbunden sein. Die Masken sind gefallen. Es werden jetzt spannende Tage. Wachsamkeit ist das Gebot der Stunde", schrieb er auf Twitter.

Und auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verurteilte die Wahl scharf. „Jeder anständige Liberale sollte sich schämen, wenn sich ein FDP-Mann in Thüringen mit den Stimmen der AfD wählen lässt. Was sagt die Bundes-FDP zu diesem Dammbruch?“, twitterte Heil am Mittwoch.

Sie scheint gespalten. Aus der Parteispitze kommen bislang gemischte Reaktionen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sieht in der Wahl Kemmerichs einen großen Erfolg. Kubicki sagte am Mittwoch: „Es ist ein großartiger Erfolg für Thomas Kemmerich. Ein Kandidat der demokratischen Mitte hat gesiegt. Offensichtlich war für die Mehrheit der Abgeordneten im Thüringer Landtag die Aussicht auf fünf weitere Jahre (Bodo) Ramelow nicht verlockend.“

Jetzt gehe es darum, eine vernünftige Politik für Thüringen voranzutreiben. Daran, appelliert Kubicki, sollten alle demokratischen Kräfte des Landtages mitwirken. Offenbar mit Blick auf die Wahl Kemmerichs auch durch die AfD sagte der FDP-Politiker: „Was die Verfassung vorsieht, sollte nicht diskreditiert werden.“

Ganz anders äußerte sich Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied im FDP-Bundesvorstand: "Ich schätze Thomas Kemmerich persönlich. Ich verstehe seinen Wunsch, Ministerpräsident zu werden. Sich aber von jemandem wie Höcke wählen zu lassen, ist unter Demokraten inakzeptabel & unerträglich. Es ist daher ein schlechter Tag für mich als Liberale."

Liberalen-Chef Christian Lindner hat sich dagegen noch nicht geäußert, jedoch für 16 Uhr ein Statement angekündigt.

Positive Reaktionen gab es bei der AfD. Ko-Fraktionschef Alexander Gauland und Ko-Parteichef Tino Chrupalla gratulierten Kemmerich zur Wahl. "Die bürgerlichen Kräfte haben sich in Thüringen durchgesetzt!", hieß es auf der Twitter-Seite der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag.

Auch Ko-Fraktionschefin Alice Weidel äußerte sich zufrieden, nicht ohne gegen die linken Parteien auszuteilen. "Rot-Rot-Grün in Thüringen hat schon jetzt fertig! Gratulation an Ministerpräsident Thomas L. Kemmerich. An der AfD führt kein Weg mehr vorbei!", schrieb sie auf Twitter.

Die linke Ausgrenzungsstrategie gegen die AfD sei damit "krachend gescheitert". Und würdigte Ministerpräsident Kemmerich und die AfD-Landtagsfraktion dafür, eine "bürgerliche Allianz" zu schmieden.

RND/dpa/cz