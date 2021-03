Merkel liegt im Trend: Entschuldigungen sind in der Politik keine Seltenheit mehr

Am 22. April 2020 baut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erstmals in der Corona-Krisenpolitik vor und sagt: „Wir werden einander in ein paar Monaten wahrscheinlich viel verzeihen müssen.“ Zu der Zeit stand Deutschland mit dem Corona-Management noch gut da. Vielleicht ahnte Spahn, dass es schwieriger werden würde, Beispiel Impfstoffbeschaffung.