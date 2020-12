Entschlossenheit oder Großer-Zampano-Show? Das große Ringen mit den hohen Corona-Zahlen

Anzeige

Berlin/München. Markus Söder hat sich für eine drastische Vokabel entschieden: Katastrophenfall. Am Mittwoch will der bayerische Ministerpräsident den erneut ausrufen für sein Bundesland, so wie im Frühjahr schon. „Es ist an einigen Stellen ein Schlendrian eingekehrt“, sagt Söder. „Wir müssen handeln.“ Also: Katastrophenfall, Ausgangsbeschränkungen, Wechselunterricht für Schüler ab der achten Klasse, kein Sekt unter freiem Himmel an Silvester.

Die Corona-Infektionszahlen steigen zwar nicht mehr so drastisch wie noch vor ein paar Wochen. Aber richtig gesunken sind sie eben auch nicht. Seit November gelten Einschränkungen. Aber zu den 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen ist es noch ein Stück hin: Die Zahl lag Anfang der Woche knapp dreimal so hoch. Die Zahl der Corona-Patienten in Intensivstationen überschritt Ende vergangener Woche erstmals die 4000er-Marke.

Auch die Zahl der Toten ist immer noch hoch. Oft waren es in den vergangenen Tagen über 400 am Tag.

Wieder Risikogebiet

Seit Montag sind auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wieder als Risikogebiete eingestuft. Auch in Sachsen-Anhalt mit seinen bisher niedrigen Zahlen geht das Infektionsgeschehen nach oben. In Sachsen gibt es die drastischsten Zuwachsraten bei den Infektionen.

Im Kanzleramt, in Ministerien und Staatskanzleien steigt die Nervosität.

Das zeigt sich in einer Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion. Die ist mittlerweile wieder auf Videokonferenzen umgestiegen. Und über den Bildschirm meldet sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Wort. Man dürfe nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen, sagt sie. Die Zahlen seien zu hoch, man werde den Winter nicht ohne zusätzliche Maßnahmen durchstehen können. Was man mache, müsse noch vor Weihnachten entschieden werden.

Und überhaupt: Es werde gerade zu viel über Glühweinstände diskutiert statt über Pflegekräfte und Ärzte auf den Intensivstationen. Ob Merkel in der Sitzung einen harten Lockdown ankündigt, darüber sind sich Teilnehmer nicht einig.

Sicher ist, dass Merkel die Beschränkungen schon vor Wochen strenger fassen wollen – sie scheiterte am Widerstand einiger Länder.

Söder hat damals schon mitgedrängelt, das setzt er nun fort. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will möglicherweise noch diese Woche über Verschärfungen entscheiden. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, seit Monaten im vorsichtigen Corona-Team von Söder und Merkel, bringt eine erneute Bund-Länder-Runde noch vor Weihnachten ins Gespräch.

Die hatte das Kanzleramt eigentlich auch schon angesetzt, für den 15. Dezember. In der Bund-Länder-Beratung vor zehn Tagen flog der Termin aus dem Beschlusspapier.

Schlupflochsuche und Haare in der Suppe

Söder sagt, er wolle niemand belehren. Aber es seien halt jetzt „gute Nerven, eine Menge Kraft und die Entschlossenheit, Dinge zu tun“ gefragt. Man dürfe sich nicht „aus Angst vor Entscheidungen drücken“ oder sich auf die Suche begeben „nach dem letzten Haar in der Suppe oder dem letzten Schlupfloch“. Er habe sich ein bisschen mit Medizinhistorie beschäftigt und daraus die Erkenntnis gewonnen: „Die zweite Welle ist die heimtückischere.“ Sie werde oft unterschätzt und sei deshalb gefährlicher.

Es ist nicht so, dass Söder der Erste ist mit seinen Verschärfungen, aber er ist, wie so oft, der lauteste. Baden-Württembergs mit seinem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hat die Silvesterregeln bereits vor einigen Tagen enger gefasst.

Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow von der Linkspartei hat auch die von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen an Weihnachten infrage gestellt. Das rot-grün regierte Berlin, das von der bayerischen Landesregierung so gerne als Beispiel für Schludrigkeit angeführt wird, hat die Ferienlockerungen gar nicht erst beschlossen.

Nordrhein-Westfalen mit seinem Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) hat Söders Eifrigkeit in den vergangenen Monaten auch oft gebremst. Von dort äußert sich abwartend Sozialminister Karl-Josef Laumann: „Dass Länder mit einem flächendeckend zusätzlich herausfordernden Infektionsgeschehen weitere Maßnahmen ergreifen, entspricht der Logik des gemeinsamen Beschlusses der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin“, sagt er dem RND. „Sollte sich die Gesamtlage nicht zeitnah verbessern, erscheint auch bundesweit ein noch restriktiveres Vorgehen notwendig, um die Zahl der Neuinfektionen überall deutlicher zu reduzieren.“

Genervt vom großen Zampano

In den Staatskanzleien der SPD-geführten Bundesländer ist man sogar richtiggehend genervt: „Die bayerischen Corona-Zahlen sind seit Monaten mit am schlechtesten, und trotzdem versucht der Ministerpräsident immer noch, den großen Zampano zu geben“, heißt es in einer nördlichen Landeshauptstadt. „Statt nur die anderen zu belehren, sollte Söder endlich seinen Job machen, und in Bayern für Ordnung sorgen.“

In einer anderen SPD-geführten Landesregierung nennt man es „Aktionismus“, dass Söder am Nikolaustag eine Sondersitzung des Kabinetts einberufen habe, um Dinge zu beschließen, die in vielen anderen Bundesländern bei hohen Infektionsraten bereits gälten. „Das hätte Herr Söder alles längst haben und beschließen können“, heißt es.

Ein weiteres Bund-Länder-Treffen halten die meisten SPD-Länder eigentlich für überflüssig.

Aber dann sind da ja noch die Wissenschaftler, auf die Merkel sich in ihrer Einschätzung der Lage stützt. Und für die sind wohl auch Söders Schritte noch nicht weitgehend genug.

Debatte über harten Lockdown

Der Teil-Lockdown sei einen Versuch wert gewesen, sagt die Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation dem RND. „Seit Ende November wissen wir aber, dass es leider nicht gereicht hat.“ Ohne Verhaltensänderungen gebe es sehr wahrscheinlich keinen deutlichen Rückgang.

Priesemann geht weiter als Söder: Am besten sei ein kurzer, richtig konsequenter Lockdown, findet sie. „Wenn man die Fallzahlen schnell senken will, sollte man an allen Schrauben deutlich drehen – damit man sie danach wieder lockern kann“, sagt Priesemann. Viele Länder, darunter beispielsweise Frankreich, hätten gezeigt, dass man die Fallzahlen durch entschiedene Maßnahmen zügig senken kann.

So ähnlich sieht das der Mathematiker und Physiker Jan Fuhrmann, der am Forschungszentrum Jülich Szenarien zum Pandemieverlauf erstellt – und bei ihm geht es nicht nur um einen, sondern sogar um mehrere Shutdowns. Ein oder zwei zweiwöchige Torschlussphasen im Winter und Frühjahr könnten als „Wellenbrecher“ wirken, hat Fuhrmann mit seinem Team errechnet.

Dass es anders nicht so klappe, liege auch an etwas, was die Menschen nicht beeinflussen können – am Winter. Die Menschen hielten sich in dieser Zeit noch mehr in geschlossenen Räumen auf, wo die Kontakte tendenziell gefährlicher sind.

Folgen für die Wirtschaft

Aber würde ein Shutdown nicht die Wirtschaft ruinieren? Zumindest bei den Wirtschaftsweisen bricht nicht sofort Panik aus. „Härtere Maßnahmen würden sich natürlich stärker auswirken“, sagt der Duisburger Ökonom Achim Truger dem RND. „Wenn sie möglichst effektiv ausgestaltet und wie bisher von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen begleitet werden, sind auch die kurzfristigen wirtschaftlichen Folgen beherrschbar.“

Offenbar haben solche Überlegungen mittlerweile auch FDP-Chef Christian Lindner erreicht, der die Beschränkungen zuletzt meist scharf kritisiert hat. Wenn es keinen speziellen Schutzschirm für Risikogruppen gebe, den er immer wieder gefordert hat, sei ein harter Drei-Wochen-Lockdown vermutlich die Alternative. Das mit dem Schutzschirm könnte schwierig werden: In der Bundesregierung heißt es, ein Drittel der Bevölkerung gehöre wegen Alter, Krankheit oder Behinderung einer Risikogruppe an – so viele Leute abzusondern sei quasi unmöglich.

Widerspruch kommt von Thüringens Ministerpräsident Ramelow: Wenn alles dichtgemacht werde, seien die Infektionen nicht weg. „Wir sollten uns stattdessen auf die Bereiche konzentrieren, in denen Infizierte mit Symptomen auftreten – wie Alten- und Pflegeheime. Da braucht es eine deutliche Anstrengung“, sagte er dem RND.

Einige drängelnde und einige genervte Ministerpräsidenten werden also wohl in der Woche vor Weihnachten zu einer erneuten Beratung zusammenkommen. Das ist nach RND-Informationen nun geplant.

Gut möglich, dass es dann zu einem gehörigen Weihnachtsstreit kommen wird.

Und Söder wird dabei seine nachgiebige Seite zeigen: „Weihnachten ist das wichtigste Fest des Jahres“, sagt Söder versonnen. Wenn man an diesen Tagen alleine zu Hause bleiben müsse, würde das „viele Menschen noch zusätzlich belasten“. Corona hin, Corona her. Zusammen sein, wenigstens zu zehnt. „Für diese drei Tage ist das machbar“, sagt Söder. Da ist kurz mal nicht Katastrophe angesagt.