Entscheidung ist gefallen: CDU wählt im Januar neuen Vorsitz

Berlin. Fast genau ein Jahr nach der Kür von Armin Laschet zum CDU-Vorsitzenden wird die CDU voraussichtlich am 21. Januar 2022 dessen Nachfolger wählen. Der Parteivorstand sprach sich nach Angaben aus Parteikreisen am Dienstag einmütig dafür aus, an diesem Tag einen Parteitag in Hannover abzuhalten, auf dem der neue CDU-Chef bestimmt werden soll. Laschet hatte nach der Niederlage seiner Partei bei der Bundestagswahl seinen Rückzug angekündigt.

Als mögliche Kandidaten gelten der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz, der vor einem Jahr gegen Laschet und 2019 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegen war. Auch der Außenpolitiker Norbert Röttgen, der vor einem Jahr auf dem damals wegen der Corona-Pandemie online durchgeführten Parteitag, nicht zum Zug gekommen, hat erneut Interesse signalisiert. Er landete Anfang 2020 auf dem dritten Platz. Im Gespräch sind in der CDU außerdem Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus, Gesundheitsminister Jens Spahn und der Vorsitzende der Unions-Mittelstandsvereinigung (MIT), Carsten Linnemann.

Vor dem Parteitag soll es auf Betreiben der CDU-Kreisvorsitzenden eine Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz geben. Vor allem aus den betroffenen Landesverbänden war der Druck gekommen, die Parteivorsitzwahl deutlich vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr abzuschließen. Gewählt wird im März im Saarland und im Mai in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.