Entscheidung im achten Wahlgang: Sergio Mattarella bleibt Italiens Präsident

Rom. Italiens Parlamentarier und Regionenvertreter haben Sergio Mattarella erneut zum Staatsoberhaupt gewählt. Der 80-Jährige erhielt bei der achten Abstimmungsrunde am Samstag mehr als 505 Stimmen und damit die erforderliche absolute Mehrheit, wie mehrere Medien berichteten.

Mattarellas aktuelle Amtszeit läuft noch bis zum 3. Februar. Danach könnte er Medienberichten zufolge vereidigt werden. Die Auszählung nach dem Wahlgang lief zunächst noch. Ein offizielles Endergebnis stand deshalb noch nicht fest. „Ich möchte dem Präsidenten Mattarella einen großen Dank für seine Entscheidung aussprechen, die eine Entscheidung der Großzügigkeit für Italien ist. Es ist ein schöner Tag für Italien“, sagte der Parteichef des Partito Democratico, Enrico Letta, vor der Abstimmung. Der Sozialdemokrat hatte sich für Mattarella als Kandidaten eingesetzt.

Bei einer siebten Wahlrunde am Freitagabend bekam der amtierende Präsident Sergio Mattarella noch die meisten Stimmen, 336. Allerdings hatte der 80-Jährige mitgeteilt, dass er keine zweite Amtszeit wolle. In einer vorherigen Wahlrunde am Freitag bekam die Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati 382 Stimmen. Damit hatten weder Mattarella noch sie die erforderlichen 505 Stimmen, um das Amt zu bekommen.

Am Samstag dann aber die Kehrtwende beim amtierenden Präsidenten: Der 80-Jährige habe sich für eine zweite Amtszeit zur Verfügung gestellt, erklärte die Südtiroler Senatorin Julia Unterberger am Samstag vor Journalisten, als sie aus Mattarellas Amtssitz kam. Die Mehrheit der italienischen Parlamentsparteien wollte dann im achten Wahlgang für Mattarella stimmen. Zuvor hatten sich Parteien wie die rechte Lega, die Sozialdemokraten und die konservative Forza Italia darauf geeinigt, für den Sizilianer zu stimmen.

Auch Draghi hatte wohl Interesse am Präsidentenamt

Nach einem Bericht des Rundfunksenders Rai telefonierte Ministerpräsident Mario Draghi mit den Parteiführern, um sie in ihrem Werben um Mattarella zu bestärken. Draghi hatte kürzlich noch selbst Interesse am Posten des Staatspräsidenten signalisiert. Doch fürchteten einige Parteigranden, dass dessen Umzug in den Quirinalspalast Neuwahlen nach sich ziehen würde.

Aus Mattarellas Büro kam zunächst keine Stellungnahme zur Lage. Doch deutete der Chef der Mitte-Links-Partei Partito Democratico an, dass der Staatspräsident sich für den Fall seiner Wahl zu einer weiteren Amtszeit bereit erklärt habe. Mattarellas Bereitwilligkeit „ist ein Zeichen der Großzügigkeit gegenüber unserem Land“, sagte Letta bei einer Pressekonferenz am Nachmittag.

„Ein Gewinner-Team wechselt man nicht aus“, sagte auch der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi mit Blick auf die aktuelle Führung aus Draghi und Mattarella. Der Staatspräsident solle daher weitermachen. Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi, Chef der von ihm gegründeten Mitte-Rechts-Partei, Forza Italia, stellte sich ebenfalls hinter den Amtsinhaber. Einigkeit könne „heute nur gefunden werden“, indem man sich um Mattarella schare. Man wisse, dass ein großes Opfer von ihm verlangt werde. Für eine zweite Amtszeit Mattarellas warb auch Giuseppe Conte, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, die im Parlament stärkste Kraft ist. Der Staatspräsident sei „der Garant für alle, unparteiisch, verlässlich“, sagte Conte vor Reportern.

Unzufrieden zeigte sich dagegen die Parteichefin der Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni. „Wir werden nicht für den scheidenden Präsidenten stimmen“, kündigte die Chefin der rechtsextremen Oppositionspartei im Vorfeld an. Das Parlament zeige, dass es nicht auf der Höhe mit den Menschen in Italien sei, die es repräsentiere.

Eine Woche politischer Grabenkämpfe

Seit Montag wurde gewählt, um ein Staatsoberhaupt zu bestimmen. Die verschiedenen Parteien in Italien konnten sich bislang nicht auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin einigen. Für Alberti Casellati hatte sich der Mitte-rechts-Block im Parlament ausgesprochen. Der Chef der rechten Partei Lega, Matteo Salvini, kündigte vor den Wahlgängen am Freitag an, dass der Block für die Senatspräsidentin stimmen werde.

Mattarella hat vor kurzem eine Wohnung in Rom gemietet, weil er sich darauf eingestellt hat, dass er mit dem Ende seiner Amtszeit am 3. Februar aus dem Quirinalspalast des Präsidenten ausziehen wird. Gemäß der italienischen Verfassung ist das Präsidentenamt ein größtenteils zeremonielles Amt.