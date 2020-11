Rebellion gegen neue Corona-Restriktionen in England

Anzeige

London. Einer Rebellion aufgebrachter Hinterbänkler und zorniger Kommunen sieht sich die britische Regierung gegenüber, nachdem sie am Donnerstag bekannt gab, welche Anti-Corona-Restriktionen von Dezember an in welchen Städten und Regionen Englands gelten. Rund 100 Tory-Abgeordnete wollen sich den neuen Beschlüssen widersetzen, wenn am nächsten Dienstag im Parlament über sie abgestimmt wird.

Auch zahlreiche Kommunal- und Regionalpolitiker protestieren gegen die ihnen auferlegten neuen Vorschriften. Diese Vorschriften, die für viele Pubs und Restaurants das Aus bedeuten könnten, sollen am 3. Dezember den gegenwärtigen nationalen Teil-Lockdown ablösen. Eingeführt werden soll wieder das Corona-Warnstufensystem nach Regionen. Nach einer kurzen Lockerung der Regeln zu Weihnachten sollen sie dann erneut in Kraft treten – gegebenenfalls bis ins Frühjahr hinein.

Viele Großstädte von Stufe 3 betroffen

Gesundheitsminister Matt Hancock versprach zwar am Donnerstag eine wöchentliche Überprüfung der Lage, bei der sich die Zuordnung der Maßnahmen ändern könnte. Fürs Erste findet sich aber ein Großteil der traditionellen Arbeiterbezirke Nord- und Mittelenglands auf Stufe 3, in der Gruppe mit den schärfsten Restriktionen. Für diesen Teil der Bevölkerung, zwei Fünftel aller Menschen in England, ändert sich gegenüber dem derzeitigen Teil-Lockdown kaum etwas.

Zu dieser Gruppe 3 zählen Großstädte wie Manchester, Leeds, Birmingham, Newcastle, Nottingham und Leicester und die meisten ländlichen Gebiete dieser Regionen. In dieser Gruppe müssen alle Gaststätten und Kneipen, außer für Mitnehmservice, den Betrieb einstellen.

Nicht einmal im eigenen Garten – und schon gar nicht in der Wohnung selbst – darf man sich mit Personen anderer Haushalte treffen. Von allen Reisen wird abgeraten. Nur Schulen und Geschäfte sollen offen bleiben.

Viele Regionen verlangen flexiblere Lösungen

Gruppe 2 umfasst außer London und weiten Teilen Südenglands eine kleine Zahl nördlich gelegener Kommunen wie Liverpool und York, die sinkende Corona-Zahlen aufweisen. In diesen Bezirken dürfen Restaurants und Pubs bis 23 Uhr geöffnet bleiben. Zusammenkünfte verschiedener Haushalte, maximal für sechs Personen, sind allerdings nur im Freien erlaubt.

Zur Gruppe 1, die es bis zu sechs Personen erlaubt, sich auch im Wohnungsinneren zu treffen, zählen erst einmal nur die Grafschaft Cornwall und zwei dünn besiedelte Inseln. Minister Hancock drückte sein „Bedauern“ aus, dass mehr im Augenblick „nicht möglich“ sei.

Viele Regionen, vor allem in Nordengland, fühlen sich jedoch unfair behandelt und verlangen empört flexiblere Lösungen und mehr finanzielle Unterstützung für notleidende Bürger und Betriebe. Für Dutzende konservative Abgeordnete ist der „Hammerschlag“ der Restriktionen ohnehin unakzeptabel – aus ideologischem Grund.

Expertenkritik an Weihnachtsregel

Der Tory-Abgeordnete Julian Sturdy etwa sprach am Donnerstag von einer „beispiellosen Einschränkung persönlicher Freiheit“, die niemandem zugemutet werden könne. Seine prominenter Kollege Steve Baker, der die „Anti-Lockdown“-Phalanx in der Fraktion anführt, fand „das autoritäre Gebaren, das wir heute gesehen haben, wahrhaft empörend“.

Kritik aus entgegengesetzter Richtung ist unterdessen an der speziellen Weihnachtsregelung für ganz Großbritannien laut geworden, die ebenfalls diese Woche beschlossen wurde. Für die Zeit vom 23. bis 27. Dezember soll eine Zusammenkunft von jeweils drei Haushalten in britischen Wohnungen erlaubt sein.

Experten befürchten, dass diese vorübergehende Lockerung der Regeln zu einer Explosion der Neuinfektionszahlen führen wird.