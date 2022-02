Energiewende weg von Russland: Habeck setzt auf LNG

Anzeige

Deutschlands jüngstes energiepolitisches Wendemanöver wurde ohne großen Tusch verkündet. Es ist auch kein Ruhmesblatt, eher ein Ausweis von Langsamkeit. Die Bundesrepublik steigt nach jahrzehntelangem Zögern nun doch ein in den Import von verflüssigtem Erdgas (LNG).

Die Russland-Krise, sagen Insider, habe binnen weniger Tage eine Entschlossenheit wachsen lassen, die bei diesem Thema über viele Jahrzehnte hinweg gefehlt habe.

Vor allem im Nordwesten Deutschlands ist LNG plötzlich das Topthema. Die Regierungschefs in Kiel und Hamburg, Daniel Günther (CDU) und Peter Tschentscher (SPD), steckten deswegen schon die Köpfe zusammen. In Niedersachsen heißt es, es sei „Zug im Kamin“, seit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zu Wochenbeginn per interner Anweisung seine Regierung neu aufs Thema LNG ausgerichtet habe.

Habeck überrascht Freund und Feind

Bislang löste LNG oft nur Augenrollen aus: zu teuer, zu umständlich. Keiner wollte für die nötigen Investitionen Geld auf den Tisch legen. Noch im letzten Frühjahr stoppte der Energiekonzern Uniper ein LNG-Projekt in Wilhelmshaven: Man war sich unsicher über den genauen Bedarf und die erzielbaren Preise.

LNG (liquefied natural gas) ist Erdgas, das durch Abkühlung auf mehr als minus 160 Grad verflüssigt wird. Das Gas wird dabei auf ein Sechshundertstel seines Volumens reduziert und kann dann unabhängig von Pipelines auf Schiffen transportiert werden. An LNG-Terminals wird die extrem energiereiche Flüssigkeit zurückvergast und ins Gasnetz geleitet. Beide Umwandlungsvorgänge kosten Energie und treiben den Preis.

LNG-Tanker in Katar: Bei der Verflüssigung wird das Gas auf ein Sechshundertsels seines Volumens reduziert.

Inzwischen aber erscheint LNG in neuem Licht. Denn keine andere Art der Gaslieferung könnte so schnell und so effektiv die Abhängigkeit von russischen Lieferungen reduzieren.

Das deutlichste öffentliche Signal des Umdenken kommt von einem Grünen. Robert Habeck, der neue Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, bekannte sich dieser Tage so schwungvoll zum Bau von LNG-Terminals in Deutschland, dass es seine Freunde und seine politischen Gegner gleichermaßen überraschte.

Ein Beweis für den Beginn neuer Zeiten

In einer Fragestunde des Parlaments am 26. Januar sollte Habeck den Abgeordneten erläutern, wie er sich vor dem Hintergrund der Russland-Krise Deutschlands künftige Gasversorgung vorstellt. Habecks Antwort, anfangs öffentlich kaum wahrgenommen aber niedergelegt im Parlamentsprotokoll, wird in Wirtschaftskreisen mittlerweile herumgereicht wie ein Beweis für den Beginn neuer Zeiten.

„Wenn man nicht über Russland geht, dann gibt es die theoretische Möglichkeit, uns aus Nordafrika mit einer Pipeline zu versorgen“, hob Habeck an. Das sei ein etwas längerer Weg, und Frankreich müsse dann erlauben, dass man die Pipeline durch Frankreich baut. „Wenn das nicht der Fall ist, muss man LNG einkaufen. Die beiden Terminals, die Deutschland mal angedacht hat – Brunsbüttel und Stade –, sind bisher nicht privat finanzierbar. Dieser Frage werden wir uns jetzt energisch zuwenden.“

Nicht mal Habecks Amtsvorgänger von der CDU, Peter Altmaier, hatte so vollmundig über LNG gesprochen. Die von Habeck geplante Energiewende, so zeigt sich jetzt, soll zugleich eine Wende weg von Russland sein. Das neue Signal aus dem Bundeswirtschaftsministerium wurde von allen Beteiligten sofort verstanden.

Einer der möglichen Standorte eines deutschen LNG-Terminals: Brunsbüttel.

In Kiel merkte Dirk Schrödter auf, Chef der Staatskanzlei und Leiter der schleswig-holsteinischen „Task Force LNG“. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) schickte an Habeck prompt einen detaillierten Wunschzettel, in dem es um Bundeshilfen zur Sanierung von Hafenanlagen rund um einen LNG-Terminal geht.

Drei geopolitische Faktoren

Die Niedersachsen wollen Stade, die Schleswig-Holsteiner Brunsbüttel als LNG-Standort durchsetzen. Stade liegt links, Brunsbüttel rechts der Elbe, die Millionenmetropole Hamburg ist nah. Es könnte sein, dass sogar beide Standorte realisiert werden, nicht zuletzt aus Gründen der nationalen Sicherheit. Deutschland ist bislang der einzige EU-Staat mit Meereszugang, der keinen LNG-Terminal hat. Frankreich, Spanien und Italien etwa leisten sich gleich mehrere LNG-Terminals, auch wenn sie meist nur Hälfte ausgelastet sind.

Drei geopolitische Faktoren geben den LNG-Plänen nun in Deutschland Rückenwind.

1. Russland erscheint weniger denn je als verlässlicher Lieferant. Zwar hat die Sowjetunion vor vielen Jahrzehnten auch im Kalten Krieg den Deutschen getreulich Gas geliefert. Doch das lag nicht zuletzt daran, dass sie keinen anderen Abnehmer hatte. Heute bieten sich den Russen die gigantisch gewachsenen asiatischen Märkte als Alternative an, China vorneweg.

2. Die Führung in Moskau nutzt schon jetzt eine von ihr selbst herbeiführte Energieknappheit als politisches Druckmittel. Parallel zur Ukraine-Krise ließ die Gazprom-Tochter Astora den Füllstand des größten deutschen Erdgasspeichers im niedersächsischen Rehden laut „Wirtschaftswoche“ auf nur noch 4,13 Prozent absinken, einen historischen Tiefststand, der offenbar dazu dienen soll, die Inbetriebnahme der umstrittenen Pipeline Nordstream 2 zu beschleunigen.

3. Sollte es zu einem Energiekrieg kommen, bei dem Energieknappheit weltweit als Waffe eingesetzt wird, müsste Deutschland ohnehin technisch offen sein für Lieferungen von Flüssiggas aus politisch verbündeten Ländern wie den USA und Australien.

Nur noch zu 4,13 Prozent gefüllt: Deutschland größter deutscher Erdgasspeicher im niedersächsischen Rehden, kontrolliert von einer Tochterfirma des russischen Gazprom-Konzerns. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gehört die Zukunft dem „Bio-LNG“?

Den geopolitischen Vorteilen von LNG stehen allerdings umweltpolitische Nachteile gegenüber. Der Energieaufwand beim Verflüssigen und beim Zurückvergasen drückt auf die Öko-Bilanz. Hinzu kommt, dass das Gas durch Schiffe transportiert wird, die Diesel verbrennen. In Habecks Partei, auch in seinem heimatlichen Landesverband Schleswig-Holstein, wächst deshalb Kritik an den Plänen, Steuergeld in LNG-Terminals zu stecken.

Man dürfe die Flüssiggastechnik aber nicht allein nach ihrem heutigen Stand beurteilen, kontern LNG-Fans. Denkbar sei sogar ein Übergang zu klimaneutralem LNG, in sonnenreichen Staaten synthetisch hergestellt mit Strom aus Solaranlagen - oder auch biologisch erzeugt aus organischem Müll. „Bio-LNG“ könne am Ende sogar die beim LNG-Transport benötigten Lastwagen und Schiffe antreiben. Tatsächlich laufen in Deutschland sogar schon erste Versuche, die in diese Richtung gehen, unter dem Dach der Deutschen Energie-Agentur.

Die Vorstellung allerdings, das Machtstreben Wladimir Putins dereinst allein mit Biogas aus deutschen Schweinställen kontern zu können, wird vorerst ein Tagtraum bleiben. Sogar dem jetzt noch stärksten LNG-Lieferland USA geht irgendwann die Puste aus. Größter LNG-Produzent dürfte bis zum Jahr 2030 Katar werden. Das Emirat sitzt auf den größten unterseeischen Gasfeldern der Welt.