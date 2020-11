Warten auf das Endergebnis – die US-Wahl in Bildern

Anzeige

Washington. In den USA gibt es auch drei Tage nach Schließung der letzten Wahllokale keine endgültige Entscheidung über den künftigen Präsidenten. Vieles deutet aber darauf hin, dass Präsident Donald Trump nach vier Jahren das Weiße Haus räumen muss.

Der demokratische Herausforderer Joe Biden lag am Samstag in vier von fünf umkämpften Bundesstaaten in Führung. Im besonders umkämpften Staat Georgia konnte er seinen Vorsprung etwas ausbauen.

Angesichts des sich abzeichnenden Sieges rief Biden seine Landsleute zu Geschlossenheit auf. „Wir mögen Gegner sein, aber wir sind keine Feinde“, sagte er.

Während in den betroffenen Bundesstaaten weiter ausgezählt wird, plädieren die Anhänger Bidens für eine Auszählung bis zur letzten Stimme und die Anhänger Trumps wie er selbst dafür, diese zu stoppen. Und vor so manchem Wahlzentrum haben sich Demonstranten versammelt – auch schon mal mit Waffen.

Die Auszählung zieht sich bei der diesjährigen US-Wahl wegen der hohen Wahlbeteiligung und der Corona-Pandemie hin. Viele Bundesstaaten hatten unter anderem ihre Regeln für die Briefwahl angepasst, um die Wähler nicht einer Infektionsgefahr im Wahlbüro auszusetzen. Millionen Amerikaner machten davon Gebrauch.

Der Präsident wird in den USA nicht direkt gewählt, sondern von einer Wahlversammlung (Electoral College) im Dezember. Die Amtseinführung soll am 20. Januar 2021 stattfinden.