Ende von Notstand: Spanier feiern Straßenpartys

Barcelona. Mit Partys ist das Ende eines sechsmonatigen Notstands wegen des Coronavirus in Spanien gefeiert worden. Die Polizei vertrieb in Madrid Menschen vom zentralen Platz Puerta del Sol. Dort tanzten Feierende ohne Maske.

Das Geschehen erinnerte an Szenen vor Beginn der Pandemie. Teenager und junge Erwachsene suchten auch zentrale Plätze und Strände in Barcelona auf, um den Fristablauf des Notstands um Mitternacht in der Nacht zum Sonntag zu feiern. Damit wurden nächtliche Ausgangsbeschränkungen aufgehoben.

Regierung von Spanien weigert sich, Notstand zu verlängern

Die Mitte-links-Regierung von Spanien hat sich trotz Kritik von Regionalregierungen und Oppositionspolitikern geweigert, den Notstand zu verlängern. Dieser sorgte für den rechtlichen Rahmen, um Maßnahmen gegen das Coronavirus, mit denen Grundrechte eingeschränkt wurden, durchzusetzen.

Durch das Ende des Notstands wurden Reisen zwischen den spanischen Regionen wieder erlaubt. Nur vier der 19 Regionen und autonomen Städte in Spanien halten an Ausgangsbeschränkungen fest.

Die Zahl der neuen Coronavirus-Infektionen in Spanien in den vergangenen zwei Wochen fiel auf 198 pro 100 000 Einwohner. Allerdings sind Krankenhäuser noch immer voll. Mehr als eines von fünf Intensivbetten in Spanien wird von einem Coronavirus-Patienten benötigt.