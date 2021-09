Ende der Corona-Beschränkungen? Marburger Bund kritisiert Kassenärztechef für Vorstoß

Anzeige

Anzeige

Hannover/Berlin. Die Vorsitzende des Ärzte­verbandes Mar­burger Bund, Susanne Johna, hat Kassen­­ärzte­­chef Andreas Gassen für dessen Vorstoß kritisiert, Ende Oktober alle Corona-Beschränkungen aufheben zu wollen. „Die Impf­quote ist viel zu niedrig, um beispiels­weise Maß­nahmen wie die Masken­pflicht in Innen­räumen aufzuheben“, sagte Johna dem Redaktions­Netz­werk Deutsch­land (RND).

Eine stark steigende Infektions­zahl führe zwangsläufig zu mehr Erkrankten und Patienten und Patien­tinnen, die in Kranken­häusern behandelt werden müssten. „Diesen Zusammen­hang muss man doch sehen“, klagte sie in Richtung Gassen und unterstrich: „Ich bin Ärztin, und deshalb ist mein Bestreben darauf gerichtet, Krank­heiten zu vermeiden.“ Masken hätten einen „eindämmenden Effekt“ und seien ein probates Mittel.

Johna warnt im Falle von vor­schnellen Lockerungen vor einer erneut wachsenden Belastung in den Kliniken durch Patienten und Patien­tinnen, die beatmet und intensiv­medizinisch versorgt werden müssten. Anders als vor einem Jahr würden die Kranken­häuser wieder regulär arbeiten, ein steigendes Infektions­geschehen würde dies jedoch wieder gefährden. „Ich finde es nicht kollegial, solche zusätz­lichen Belastungen einfach zu ignorieren, weil man das Masken­tragen leid ist.“

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Kassen­­ärzte­­chef Gassen hatte sich bei seiner Forderung nach einem „Freedom Day“ auf die guten Erfahrungen in Groß­britannien berufen, wo Mitte Juli die Corona-Beschränkungen weitest­gehend aufgehoben worden waren. Für die Vorsitzende des Mar­burger Bunds unterscheidet sich die Ausgangs­lage aber „in einem zentralen Punkt“ von der in Deutsch­land. „Gerade in Eng­land hat man die Immunität dadurch erreicht, dass man eine wesent­lich höhere Todes­rate in Kauf genommen hat“, so Johna. „Ich bin froh, dass wir diesen Weg nicht gegangen sind. Und wir sollten ihn auch jetzt nicht gehen.“