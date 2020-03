Empörung auf Twitter: Nutzer berichten vom Kampf um Corona-Tests

Anzeige

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Deutschland aus – mehr als 170 Fälle sind bereits registriert. Doch die Dunkelziffer könnte deutlich höher sein, weil offenbar nicht jeder, der Kontakt mit Corona-Infizierten hatte, getestet wird. Davon berichten mehrere Twitter-User. Sie kritisieren das Gesundheitssystem.

Michael Kegler – laut seiner Homepage übersetzt er portugiesischsprachige Literatur und wohnt im hessischen Hofheim – erzählt von seiner Odyssee. Nachdem er aus der portugiesischen Presse erfahren habe, dass ein Schriftsteller, mit dem er kürzlich zusammengearbeitet hatte, am Coronavirus erkrankt sei, wollte er sich umgehend testen lassen.

wie ernst das #coronavirus in #Hessen genommen wird, erlebe ich gerade am eigenen Leib: Erfahre gestern aus der portugiesischen Presse, dass ein Schriftsteller, mit dem auf in Póvoa de Varzim gearbeitet habe, an #COVID19 erkrankt ist. Sofort rufe ich die 0800- 5554666 an [thread] — Michael Kegler (@michaelkegler) March 2, 2020

Er mache sich zwar keine Sorgen um sich, aber “um die Leute, mit denen ich zwischenzeitlich Kontakt hatte. Daher wüsste ich schon gern, ob ich mich angesteckt habe.” Doch nach seinem Anruf unter der offiziellen Corona-Hotline habe man ihn mit dem Hinweis, es sei Sonntag, an das zuständige Gesundheitsamt verwiesen.

Hessen: “Keine offizielle Stelle”

Kegler habe allerdings weiter versucht, sich testen zu lassen – und kontaktierte demnach den Bereitschaftsdienst. “Unterdessen ruft die Stadtverwaltung der portugiesischen Stadt Póvoa de Varzim alle Leute an, der Verlag des infizierten Schriftstellers stellt seine Mitarbeitenden frei”, beschreibt Kegler. Er warte auf einen Rückruf des ärztlichen Bereitschaftsdienstes.

Den habe er später erhalten. Man teilte ihm mit, so schildert Kegler es, er gehe am besten am Montag zum Hausarzt. “Es gebe in Hessen keine offizielle Stelle, die Corona-Tests durchführen würde. Unterdessen solle ich nicht aus dem Haus gehen. Ob meine Familie aus dem Haus gehen dürfe, sei meine Entscheidung”, berichtet Kegler.

Kein Test, kein Corona-Fall

Am Montag, so Kegler, ging das Telefonieren weiter. Sein Hausarzt verfüge nicht über die entsprechende Ausrüstung, das Gesundheitsamt nennt Kegler einen Arzt, an den er sich nun wenden könne. Immerhin habe er eine Excel-Liste erhalten, in die er Leute eintragen sollte, mit denen er Kontakt hatte.

Dabei blieb es laut Kegler zunächst, denn: “Weder mein Hausarzt noch die Ärztin, die mir vom Gesundheitsamt genannt wurde, haben das Material für den Corona-Test. Nicht lieferbar. Kurzum: Kein Test, kein Corona-Fall.”

Warum es nur wenige bestätigte Fälle gibt

Keglers Fazit ist ernüchternd: “Ich kann mir nun vorstellen, warum es nur wenige ‘bestätigte’ Fälle gibt. An mehreren Stellen hätte ich es schon aufgeben können, mich zu melden. Hätte dann leichtes Fieber bekommen und vielleicht Hunderte andere angesteckt.”

Seine Quarantäne sei freiwillig, sein Sohn schwänze die Schule. Kegler suche indes weiter nach einer Stelle, “die nicht nur zuständig ist, sondern das Problem mit Corona auch ernst nimmt”.

Überlastete Hotlines, keine Antworten

Auch andere Twitter-User berichten von ähnlichen Geschehnissen. Clemens K. habe sich in einem Hotel in Berlin aufgehalten – “inklusive Trinken in der Lobby” –, wollte sich anschließend testen lassen und habe sich an den Berliner Notdienst gewandt.

Nach Aufenthalt im #Meininger inklusive Trinken in der Lobby mit anderen Fans: Berliner Notdienst sagt: Quarantäne und GesAmt benachrichtigen. Hausarzt sagt: nicht zuständig, geh ins KKH. Senats-Hotline sagt Kriterien für Test nicht erfüllt (keine Symptome), keine Quarantäne. — Clemens K. (@clmnsk) March 2, 2020

Der habe für eine Quarantäne und eine Benachrichtigung des Gesundheitsamt plädiert. Sein Hausarzt habe sich nicht zuständig gefühlt, und die Senats-Hotline zitiert er so: “Kriterien für Test nicht erfüllt (keine Symptome), keine Quarantäne.”

Außerdem schreibt Clemens K. auf Twitter: “Alle Hotlines völlig überlastet, Gesundheitsamt antwortet auch nicht auf Email oder Anrufbeantworter. Mangels Symptomen mach ich mir nicht so die sorgen, aber will keinen anstecken.”

Fehlende Übersicht

Und eine Nutzerin, die sich “Tante Anna” nennt, schreibt ebenfalls, sich am Montag erfolglos um einen Corona-Test bemüht zu haben.

Aber die Unübersichtlichkeit, die fehlenden Zuständigkeit und die offenbare Ermangelung eines Plans, wie trotz knapper Testressourcen mit "Kein Risikofall, aber durchaus möglich"-Patient*Innen umgegangen werden soll, stimmt mich doch unzufrieden. — Tante Anna (@rosalaut) March 2, 2020

Ihr Resümee: “Die Unübersichtlichkeit, die fehlenden Zuständigkeit und die offenbare Ermangelung eines Plans, wie trotz knapper Testressourcen mit ‘Kein Risikofall, aber durchaus möglich’-Patient*Innen umgegangen werden soll, stimmt mich doch unzufrieden.”

Am Dienstag habe sie sich nun doch testen lassen können – nach einem Tag voller Hin und Her.