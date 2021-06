„Schädlich und gefährlich“: Ungarn erzürnt über Debatte um Regenbogen-Beleuchtung der Allianz-Arena

Anzeige

München. Leuchtet die Allianz-Arena bei dem EM-Spiel der Deutschen am Mittwoch gegen Ungarn in Regenbogen-Farben? Einen entsprechenden Antrag stellte am Montag Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter beim Kontinentalverband Uefa. Die Regenbogenfahne steht für Toleranz diverser sexueller Orientierungen. Indirekt kann man die geplante Beleuchtung aber auch als Kritik an Ungarn verstehen. Zuletzt hatte das EU-Land Schwulen-, Lesben-, Bisexuellen- und Transgenderrechte eingeschränkt.

Ungarn kritisiert die Debatte um die Regenbogenbeleuchtung scharf: „Es ist äußerst schädlich und gefährlich, Sport und Politik zu vermischen“, sagte Außenminister Peter Szijjártó nach Angaben der Nachrichtenagentur MTI. „Die historische Erfahrung zeigt, dass das eine schlechte Sache ist, und allen voran die Deutschen wissen das genau.“

Reiter: „Sichtbares Signal für unser gemeinsames Werteverständnis“

Nicht mehr ändern können die Ungarn, dass Manuel Neuer auch beim letzten Gruppenspiel am Mittwoch mit der symbolträchtigen Regenbogen-Binde am Arm als Kapitän auf dem Platz stehen wird. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor dem letzten EM-Gruppenspiel am Mittwoch in München. Die Uefa hatte am Sonntag das Tragen der Spielführer-Binde genehmigt. Eigentlich müssen die Kapitäne beim Turnier eine vom Verband gestellte Binde mit dem Kampagnen-Schriftzug „Respect“ tragen.

Oberbürgermeister Reiter begründete den fraktionsübergreifenden Antrag für ein Regenbogen-Stadion in einem Schreiben an Uefa-Chef Aleksander Ceferin explizit mit Einschränkungen der Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender (LGBTIQ) im Gegnerland Ungarn.

„Ich bitte Sie deshalb, gemeinsam mit dem DFB an diesem Tag und während des Spiels eine Beleuchtung der Arena in Regenbogenfarben zu ermöglichen und so ein weithin sichtbares Signal für unser gemeinsames Werteverständnis zu senden“, hieß es in dem Schreiben.