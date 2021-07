Johnson erwägt offenbar zusätzlichen Feiertag bei EM-Sieg Englands

Anzeige

Berlin/London. Medienberichten zufolge soll der britische Premierminister Boris Johnson erwägen, den Engländern einen zusätzlichen Feiertag zu gewähren – sollte die englische Mannschaft die Fußball-Europameisterschaft gewinnen. Rund 300.000 Menschen haben in Großbritannien eine entsprechende Petition unterschrieben.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, habe Boris Johnson die Arbeitgeber der Insel bereits aufgefordert flexiblere Arbeitszeiten am Montag nach dem Spiel anzubieten. Ein offizieller Feiertag solle der 12. Juli aber auch im Falle eines Sieges nicht werden.

Möglich wäre dies demnach aber „später im Jahr“ nach dem bereits geplanten „Freedom Day“ am 19. Juli. An diesem Tag sollen in Großbritannien die Corona-Regeln endgültig fallen.

Am Sonntag wird England im EM-Finale gegen Italien antreten. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die englische Mannschaft im Endspiel der UEFA-Europameisterschaft steht.