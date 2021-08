Einschränkungen für Ungeimpfte - das sagt ein Verfassungsrechtler

Anzeige

Anzeige

Berlin. Herr Lindner, im Moment wird viel über den zukünftigen Umgang mit Ungeimpften diskutiert. Gesundheitsminister Jens Spahn schlägt vor, bei steigenden Zahlen Geimpfte anders zu behandeln als Ungeimpfte. Kann man die Grundrechte von Ungeimpften einschränken und gleichzeitig von Geimpften nicht?

Das ist nicht nur eine Frage des Könnens, sondern sogar eine Frage des Müssens. Wenn von Geimpften eine zumindest wesentlich geringere Gefahr ausgeht als von nicht geimpften Personen, dann darf ich deren Grundrechte nicht im gleichen Umfang einschränken. Das wäre ein ganz klarer Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Wer nichts zum Infektionsgeschehen beiträgt, der kann auch nicht mit Kontaktbeschränkungen belegt werden.

Sie sagen also, dass bei steigenden Zahlen Kontaktbeschränkungen nur für Ungeimpfte möglich wären?

Anzeige

Das wäre möglich. Wenn man als Ungeimpfter zehn Ungeimpfte aus zehn unterschiedlichen Haushalten trifft, dann besteht eine relevante Infektionsgefahr. Die Geimpften müsste man aus solchen Szenarien rausrechnen, weil von ihnen keine Gefahr ausgeht. Aber man würde Ungeimpfte dann nicht deshalb schlechter behandeln, weil sie ungeimpft sind, sondern weil sie infektiologisch eine andere Bedeutung haben.

Josef Franz Lindner lehrt öffentliches Recht an der Universität Augsburg. © Quelle: Universität Augsburg

Es kommt also auf die Formulierung an?

Genau. Ich halte die Kommunikation des Gesundheitsministeriums dazu für problematisch. So wirkt es, als würde man die Ungeimpften dafür bestrafen, dass sie sich nicht impfen lassen. Das muss man umdrehen: Bestimmte Maßnahmen dürfen Geimpften nicht mehr auferlegt werden, weil von ihnen keine relevante Gefahr mehr ausgeht. Das ist ein Unterschied.

Bisher konnten sich Ungeimpfte freitesten, um genauso wie Geimpfte ins Restaurant oder auf eine Veranstaltung zu gehen. Sollte das beibehalten werden?

Ich denke, dabei muss es aus verfassungsrechtlichen Gründen bleiben. Natürlich hat man bei den negativen Schnelltests keine hundertprozentige Sicherheit, aber man hat ein deutlich reduziertes Risiko. Und ein gewisses Restrisiko muss man aus Gründen der Verhältnismäßigkeit in Kauf nehmen.

Video Einschränkungen für Nicht-Geimpfte zukünftig möglich 1:39 min Einige Politiker gehen davon aus, dass Nicht-Geimpfte zukünftig Einschränkungen befürchten müssen, besonders Großveranstaltungen stehen auf dem Prüfstand. © dpa

Viele sehen in den möglichen zusätzlichen Einschränkungen für Ungeimpfte eine „Impfpflicht durch die Hintertür”. Das Argument ist, dass den Menschen gar nichts anderes übrigbleiben würde, als sich impfen zu lassen, wenn so viele Grundrechte für sie eingeschränkt werden würden. Gibt es für so etwas eine rechtliche Kategorie?

Das ist verfassungsrechtlich nicht ganz einfach. Das wäre ein so genannter faktischer Grundrechtseingriff, der letztlich mit einer rechtlichen Impfpflicht gleichzustellen ist. Auch ungeimpfte Personen müssen daher weiterhin die Möglichkeit haben, am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben teilzuhaben. Dann allerdings unter Vorlage eines negativen Schnelltests.

Anzeige

Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, dann hätten wir eine faktische Impfpflicht. Deshalb ist auch der angebliche Vorschlag des Gesundheitsministeriums, bei steigenden Inzidenzen nur Genesenen und Geimpften bestimmte Zugangsmöglichkeiten zu gewähren, verfassungswidrig.

Und wie sieht es mit den anderen Corona-Regelungen aus, etwas mit der Maskenpflicht? Die meisten Geimpften behalten diese derzeit weiterhin bei, um so auch Ungeimpfte zu schützen. Wie lange kann der Staat solche Maßnahmen aufrechterhalten, um die zu schützen, die sich eigentlich nicht schützen lassen wollen?

Unter den Ungeimpften sind nicht nur Menschen, die keine Lust auf die Impfung haben. Sondern auch solche, die sich nicht impfen lassen können. Entweder weil es keinen Impfstoff für sie gibt oder weil sie sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Diese Menschen müssen auch geschützt werden. Deshalb wird man Maßnahmen wie das Maskentragen und die Abstandsregelung noch eine längere Zeit aufrechterhalten müssen.

In Frankreich wurde kürzlich eine Impfpflicht für das medizinische Personal durch das Verfassungsgericht gebilligt. Wäre eine solche tatsächliche Impfpflicht auch in Deutschland denkbar?

Anzeige

Die Impfpflicht ist auch in Deutschland nichts Unbekanntes. Wir haben hier auch vor Jahrzehnten eine Impfpflicht gegen die Pocken eingeführt. Jetzt haben wir es allerdings mit einer neuen Generation von Impfstoffen zu tun, der viele Menschen mit Vorbehalt begegnen. Deshalb wäre eine Impfpflicht gegen das Coronavirus schwerer zu begründen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Eine Impfpflicht wäre aber verfassungsrechtlich als mehr oder weniger letztes Mittel nicht ausgeschlossen. Bevor es dazu kommt, müsste die Politik erstmal alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Impfquote auf anderen Wegen zu erhöhen. Zum Beispiel niederschwellige Impfangebote und eine modernere Werbekampagne für die Impfung. Da ist noch nicht alles ausgereizt.