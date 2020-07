Einsatz für Naturschutz: Weltweit mehr als 200 Umweltaktivisten getötet, laut NGO-Bericht

Hunderte Menschen protestieren am 22. Februar 2019 in Mexiko-Stadt für die Ermordung des Umweltverteidigers Samir Flores und fordern die Absage einer Konsultation über den Bau eines thermoelektrischen Kraftwerks im Bundesstaat Morelos. Die Demonstranten forderten Gerechtigkeit und Aufklärung über den Tod von Flores, einem entschiedenen Gegner des Kraftwerks, der in den frühen Morgenstunden des Mittwochs durch zwei Kopfschüsse in seinem Haus getötet wurde. © Quelle: imago/Agencia EFE