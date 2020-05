Einmalzahlung für Familien: Franziska Giffey fordert 300 Euro pro Kind

Anzeige

Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fordert eine Extrazahlung für Familien mit Kindern in der Corona-Krise. Dem "Spiegel" sagte die SPD-Politikerin: "Ich will einen Familienbonus: 300 Euro einmalig zur freien Verfügung für jedes Kind." Giffey zufolge würde das nicht nur den Familien helfen, sondern auch einen "starken Konjunkturimpuls setzen". Unklar bleibt, inwieweit es dazu möglicherweise schon konkrete Pläne innerhalb der Regierung gibt. Auf Nachfrage nannte das Familienministerium in Berlin keine weiteren Details.

Laut Statistischem Bundesamt gibt es in Deutschland rund acht Millionen Familien mit Kindern, davon vier Millionen Familien mit mindestens zwei Kindern und mehr. Eine Zahlung von 300 Euro pro Kind würde also mehr als dreieinhalb Milliarden Euro kosten.

Die Familienministerin äußerte gegenüber dem "Spiegel" die Hoffnung, dass die Kitas so schnell wie möglich den Normalbetrieb wiederaufnehmen können. Das könne aber der Bund nicht festlegen.

“Die Verantwortlichen in den Ländern und Kommunen müssen entscheiden, welche Lockerungen vertretbar sind und welche noch nicht”, sagte Giffey. Sie wisse, dass dies “eine sehr belastende Situation” sei. “Ich bin ja auch Mutter, ich weiß, wie das ist”, so die SPD-Politikerin.