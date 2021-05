Einigung mit Namibia - echte Entschädigung hätte teuer werden können

Putin und Lukaschenko: heute zu Gast bei Freunden

Russlands Präsident Wladimir Putin trifft mit dem Belarus-Machthaber Lukaschenko zusammen. Beide kennen sich seit Jahrzehnten, doch selten waren die Beziehungen so eindeutig wie heute: Lukaschenko begibt sich ganz in die Hände Putins. Beim Impfen für Kinder steht eine richtungsweisende Entscheidung an.