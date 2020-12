EU-Gipfel gerettet: Es lebe der Kompromiss

Anzeige

Es war zwar Zufall, dass Deutschland mitten in der Corona-Pandemie und in der schwersten Wirtschaftskrise seit Ende des Zweiten Weltkriegs die EU-Ratspräsidentschaft übernahm. Doch für die EU war das ein glücklicher Zufall. Denn die Einigung von Brüssel ist in hohem Maße der Erfahrung und dem Verhandlungsgeschick von Bundeskanzlerin Angela Merkel geschuldet, die beim wichtigsten EU-Gipfel ihrer Amtszeit klug agiert hat.

Jetzt gibt es eine verbindliche Absprache über die Klimaziele. Das ist mehr als ein symbolischer Akt zum fünften Jahrestag des Pariser Abkommen.

Sicher wäre es besser gewesen, noch ambitionierter vorzugehen. Doch die hehren Ziele sind ohnehin nur dann etwas wert, wenn die Mitgliedsstaaten ihre Energiepolitik an ihnen ausrichten. Erst dann wird man sagen können, dass auf dem EU-Gipfel im Dezember 2020 keine leeren Versprechen abgegeben wurden.

Das gilt nicht nur für Polen, dessen Energieversorgung in hohem Maße an der Kohle hängt. Auch die Bundesregierung muss erst noch zeigen, dass sie es wirklich ernst meint. Der Ausstieg aus der Kohle soll in Deutschland erst im Jahr 2038 vollzogen sein. Das könnte zu spät sein, um eine Reduktion der Treibhausgase um 55 Prozent bis 2030 zu erreichen.

Die Kompromisse sind faul – aber anders geht es nicht

Doch immerhin: Die Zahl ist jetzt festgeschrieben. Zumindest können jene Staaten, die sich an die Kohle klammern, jetzt nicht mehr hinter das 55-Prozent-Ziel zurück. Das ist mehr als zu erwarten war.

Natürlich sind die Kompromisse faul. Das ist Tradition in der EU. Es geht nicht anders. 27 Mitgliedsstaaten sind nicht unter einen Hut zu bringen, wenn sich am Ende einer Gipfelnacht nicht jeder einzelne Regierungschef als Sieger fühlen oder das zumindest dem heimischen Publikum einreden kann.

Es muss sich vor allem noch zeigen, ob der Rechtsstaatsmechanismus ein scharfes Schwert oder ein stumpfes Buttermesser ist. Doch die EU-Kommissionspräsidentin hat schon ein Versprechen abgegeben, hinter das auch sie nicht mehr zurück kann. „Es geht kein einziger Fall verloren”, sagte Ursula von der Leyen. Das ist eine wichtige Botschaft an die Populisten und Nationalisten in Europa, die nur darauf warten, dass die EU versagt. Rechtsstaatsverächter wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán müssen endlich fürchten, dass sie weniger Geld aus Brüssel bekommen.

Der Ost-West-Graben bleibt

Auch hier wäre mehr besser gewesen, das ist klar. Doch der Druck war gewaltig. Hätte es jetzt keine Einigung auf einen Haushalt gegeben, dann hätte sich nicht nur die EU bis auf die Knochen blamiert und als handlungsunfähiges Gebilde erwiesen. Die unsägliche Blockadehaltung Ungarns und Polens in den vergangenen Wochen hat schon genug Schaden angerichtet.

Ähnliche Dramen werden sich auch in Zukunft abspielen. Denn ein grundlegendes Problem hat auch dieser EU-Gipfel nicht aus der Welt schaffen können. Das ist der breite Graben zwischen den Regierungen in den alten EU-Mitgliedsstaaten im Westen der Union und jenen in den vergleichsweise neuen Mitgliedsstaaten im Osten. Grob gesagt: Der eine Teil legt nicht nur, aber auch Wert auf die Einhaltung von Grundwerten, für den anderen Teil ist die EU nur ein Geldautomat. Die Milliarden aus dem EU-Budget halten beide Teile leidlich zusammen.