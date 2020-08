Eine Geschichte über Beirut - die Stadt, die niemals aufgibt

Anzeige

Anzeige

Berlin. Da ist dieser junge Mann am Klavier. Inmitten von Trümmern, in den Ruinen eines eleganten, großbürgerlichen Salons. Aus zerstörten Fensterläden, Paneelen, herabgestürztem Stuck hat er seinem verschrammten Klavier den Körper eines Flügels angebaut.

Verlust, Verlorensein, Zerstörung – all das steckt in dieser abstrakten Silhouette. Der Istzustand Beiruts, zwei Wochen nach der verheerenden Explosion am Hafen.

Aber dann ist da dieser junge Mann am Klavier. Raymond Essayan spielt seine Musik trotzig und zärtlich in das Chaos hinein, zwei Freunde nehmen ihn mit einer Kamera auf, stellen das Video ins Netz. Weil alle drei glauben, dass die Musik, dass Kultiviertheit helfen kann, zerrissene Leben wieder zusammenzufügen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auch das ist Beirut in diesen Tagen nach der Katastrophe. Eine Stadt, die verwundet und verzweifelt ist – und eine Stadt, die niemals aufgibt. Das hat Beirut noch nie getan.

Die Luftaufnahmen zeigen Beirut vor (oben) und nach der verheerenden Explosion am Hafen. © Quelle: imago images/ITAR-TASS

Die Armut hat sich eingefressen

Seit am 4. August große Teile der libanesischen Hauptstadt durch die Explosion von 2700 Tonnen Ammoniumnitrat verwüstet wurden, trauern Familien und Freunde um mindestens 180 Tote. Mehr als 6000 Menschen wurden verletzt.

Anzeige

Gesichter mit frischen Narben und chirurgischen Fäden gehören zum alltäglichen Straßenbild. Viele Menschen werden noch vermisst. Die Wohnungsnot ist überwältigend. 300 000 Bewohner der Millionenstadt sind obdachlos. Andere werden vom Vermieter aufgefordert, für die Reparatur der Explosionsschäden aufzukommen – doch die meisten haben gar kein Geld dafür. Die Armut hat sich seit Jahren tief hineingefressen in die libanesische Gesellschaft.

Video THW prüft Gebäude in Beirut auf Einsturzgefahr 1:27 min Nach der schlimmen Explosion im Hafen von Beirut, bei der Hunderttausende Personen ihre Wohnungen verloren haben, prüft das THW die Gebäude auf Einsturzgefahr. © Reuters

Anzeige

Nun kommt Corona noch dazu. Die Covid-19-Erkrankungen haben ein Rekordhoch erreicht. Ab Freitag soll das öffentliche Leben zwei Wochen lang weitgehend stillliegen. Drei große Krankenhäuser sind am 4. August so stark zerstört worden, dass in ihnen nicht mehr gearbeitet werden kann. “Die Situation ist unerträglich”, sagt der Gesundheitsminister im Lokalradio.

Hamad Hassan macht den Job nur kommissarisch. Denn ausgerechnet jetzt steht das Land ohne handlungsfähige Regierung da.

Knapp eine Woche nach der Explosionskatastrophe trat das Kabinett zurück. Seither kümmert sich eine Übergangsregierung um den Wiederaufbau der Hauptstadt und um den Kampf gegen Corona. Die Wirtschaft des Libanons ist kollabiert. Der Staat ist so abgehalftert, dass er seinen Soldaten Fleisch vom Menüplan gestrichen hat. Das Land kann seine Auslandsschulden nicht zurückzahlen. Die Regierung hat das Vertrauen der Bürger und der Geberländer verloren.

Wie kann eine einst blühende Stadt das alles aushalten?

Anzeige

Beirut ist nach den zahlreichen Tragödien, Kriegen und Krisen, in die der Libanon in den vergangenen Jahrzehnten verwickelt wurde, stets ein Neustart gelungen. Mit erstaunlicher Widerstandskraft haben die Beiruter immer wieder neues Leben aus Schutt und Asche entstehen lassen.

Allerdings wurde Beirut am 4. August anders als früher nicht von außen angegriffen. Es waren weder regionale Großmächte noch Terrorgruppen, die ihre Konflikte auf dem Schlachtfeld Libanon austrugen. Die üblichen Verdächtigen – zum Beispiel die palästinensische Befreiungsorganisation PLO, Syrien, der Iran oder Israel – sind dieses eine Mal unschuldig.

Das jüngste Desaster ist “made in Lebanon”. Es geht auf das Konto der regierenden Elite des Landes. Sie hat, um an der Macht zu bleiben, ihr Land verraten. An die zweite, düstere Macht im Staat, die Hisbollah.

Dass das hochexplosive Ammoniumnitrat im Hafen beim Stadtzentrum ungesichert gelagert wurde, war seit Jahren bekannt. Doch niemand tat etwas. Denn der Hafen steht unter der Kontrolle der Terrororganisation Hisbollah, die im Libanon ein Staat im Staat und unangreifbar ist. Die Regierung war im Januar mit Unterstützung der Hisbollah eingesetzt worden. Deren Wünsche waren fortan Befehl.

Bildergalerie Nach Explosionen in Beirut: Bilder zeigen Spur der Verwüstung 1 von 17 1 von 17 Ein Mann geht an einem umgekippten Auto und zerstörten Gebäuden in Beirut vorbei. @ Quelle: Getty Images

Die Wut der Bürger über die Katastrophe könnte den Pakt mit der Hisbollah nun beenden. De­mons­tranten führen in den Straßen Beiruts Galgen mit, an denen sie Puppen aufhängen. Die erinnern verdächtig an den Chef der Hisbollah.

Anzeige

Hassan Nasrallah hat aus der einst auf den Libanon beschränkten schiitischen Minimiliz die stärkste nicht staatliche Militärorganisation des Nahen Ostens gemacht. Er hat seinen Einfluss Zug um Zug auf die nationale Politik ausgedehnt.

Aufstand gegen die Elite

Die Grundlage dazu legte er mit dem Aufbau eines dichten Netzwerks von sozialen und medizinischen Einrichtungen sowie von Schulen. Damit kompensiert die Hisbollah staatliches Versagen – längst nicht nur für ihre Anhänger. Das schafft Loyalitäten. Und weil Nasrallah sich als Widerstandskämpfer gegen Israel bezeichnet, wagte es in Beirut erst recht niemand, seinem wachsenden Einfluss Einhalt zu gebieten.

Die Libanesen müssen sich “gegen die käufliche, kriminelle, wertlose politische Elite durchsetzen”, fordert jetzt deshalb Justin Marozzi, der in seinem Buch über islamische Imperien die Höhen und Tiefen Beiruts beschrieben hat. Ähnlich denkt auch die Politologin Tamirace Fakhoury, die an der Lebanese American University über Konfliktlösungen doziert: Ein bloßes Katastrophenmanagement und der Wiederaufbau der zerstörten Stadtteile würden nicht ausreichen: “Beirut kann seinen alten Glanz nicht zurückgewinnen, ohne die sektiererischen Politiker und Kriegsfürsten loszuwerden, die den Libanon ersticken wollen.”

Nun wäre eine Regierung dringend gefragt, die zupackt und die massiv beschädigte Stadt wieder aufbaut. Mit dem Rücktritt der Regierung ist das politische Vakuum im Krisenstaat auch offiziell bestätigt. Aber wer wird es füllen?

Nur eins scheint sicher: Beirut, das faszinierende kulturelle Zen­trum, das sich wohltuend von der intellektuellen Einförmigkeit im arabischen Raum abhebt, wird wieder zur alten Größe zurückfinden.

So charmant wie gefährlich

Die mediterrane Stadt mit ihrer 5000 Jahre alten Geschichte hat einen besonderen Menschenschlag hervorgebracht. Weil die Beiruter seit jeher Händler und Kaufleute waren, sei ihre Kultur “dynamisch und liberal”, meint Sumru Guler Altuc, die an der American University Beirut Ökonomie lehrt. Marozzi preist Talent, Chuzpe und kosmopolitische Energie der Beiruter als Erfolgsrezept für die Zukunft.

Geprägt ist der Unternehmergeist durch die Geografie. Für Kamele oder Felder gibt es hier keinen Platz. Wer Geld verdienen wollte, musste von Anfang an Waren übers Meer einführen und kam dadurch mit anderen Nationen in Kontakt.

Beirut war ab dem 19. Jahrhundert das Zentrum einer boomenden Republik von Kaufleuten. Und es war das pulsierende Herz der arabischen Kulturrenaissance, die die traditionelle Rolle der Religion infrage stellte. Ein sprühender Säkularismus fasste Fuß. “Beirut stieg zur intellektuellen Zentrale der arabischen Welt auf”, sagt Marozzi, “und erhielt den Übernamen ‚Paris des Mittleren Ostens’.”

Anders als früher verlaufe die Kluft heute weniger zwischen den Religionsgemeinschaften, von denen die Verfassung 18 offiziell anerkennt, sondern zwischen den Generationen, hat Tamirace Fakhoury beobachtet. Die Jungen sollten jetzt einen Teil der Macht übernehmen, fordert die Politologin, weil sie nicht in die früheren Konflikte und Korruptionsfälle verwickelt waren.

Beirut ist, Charme hin oder her, indes auch gefährlich, blutbefleckt und grausam. Feindseligkeiten zwischen Christen und Moslems prägen Beirut, schrieb schon vor hundert Jahren ein libanesischer Historiker: So schön die Stadt auch sei, sie sei unfähig, etwas anderes zu verbreiten als Angst und Verdacht, Hass und Streit.

Die große Mehrheit der Bevölkerung aber hielt nichts vom Hass. Muslime und Christen taten sich im Handel zusammen, in städtischen Komitees, in Literaturklubs sogar in politischen Geheimbewegungen. “Man traf sich in Kaffeehäusern, Bibliotheken und Hochschulen, die Schriftsteller, Schauspieler, Analysten und Journalisten inspirierten”, sagt Fakhoury.

Ihre Aufgeschlossenheit und Intellektualität hat die Stadt nicht vor Katastrophen bewahren können. Über Jahrhunderte hat der Libanon Höhen und Tiefen erlebt. Bereits im Römischen Reich war Beirut, das damals als Colonia Julia Augusta Felix Berytus bekannt war – zu Ehren der Tochter von Kaiser Augustus und in Anerkennung der “glücklichen Küste” –, das führende akademische Zentrum für römisches Recht. Die Stadt war damals auch eine Hochburg für die Lehre von Philosophie, Sprachen und Literatur. In zeitgenössischen Gedichten wurde sie als “Hafen der Liebe” besungen.

Von diesen Höhen gab es einen abrupten Abstieg: 551 zerstörte ein Erdbeben die “Mutter der Gesetze” und tötete 30 000 Menschen. Neun Jahre später wütete ein Feuer und die Stadt versank, unbedeutend, in der Levante, bis sie Jahrhunderte später wieder ins Zentrum des Westens rückte. Wuchs, blühte, immer schöner, immer lebendiger, immer reicher wurde.

Bis zum Bürgerkrieg.

Am Ende des 16-jährigen Krieges war Beirut 1990 eine geteilte (Muslime im Westen, Christen im Osten) und völlig zerstörte Stadt. Israelischer und amerikanischer Beschuss, Bomben der Hisbollah und der PLO – es schien, als lege jede Macht dieser Welt es darauf an, diese Stadt und ihre Menschen zunichtezumachen. Sie haben es nicht geschafft.

Der Tag Die Themen des Tages und besondere Leseempfehlungen: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Jetzt hat der Libanon die Chance, sich aus der tödlichen Klammer fremder Mächte zu befreien. Die Proteste gegen die korrupte Elite und gegen die Hisbollah, die Stellvertreterin Teherans, senden die gleiche Botschaft aus wie die Musik des Raymond Essayans: Wir lassen uns unser Land, unsere Stadt nicht nehmen. Von keinem.