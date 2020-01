Eine der letzten Auschwitz-Zeuginnen: „Ich wusste, ich lebe vielleicht noch 20 Minuten ...“

Anzeige

Lathen.. Das Licht würde sie nicht retten, aber es könnte sie vielleicht trösten, und auf mehr hoffte Erna de Vries in diesem Moment nicht mehr, am Morgen des 16. September 1943 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Am Abend zuvor war sie in Block 25 verlegt worden, den Todesblock, nun stehen sie und die anderen Frauen draußen, beim Zählappell, als die Lastwagen vorfahren, die sie zu den Gaskammern bringen sollen. Die Frauen um sie herum schreien, weinen, fallen auf die Knie, zerkratzen sich die Haut, da hat sie, so erinnert sie sich, nur einen einzigen letzten Wunsch.

„Ich wollte noch einmal die Sonne sehen“, sagt Erna de Vries. „Ich wusste, ich lebe vielleicht noch 20 Minuten, aber ich wollte noch einmal die Sonne sehen. Ich dachte, dann kann dir doch nichts passieren.“

Sie sieht dann tatsächlich, wie über dem Nachbarblock die Sonne aufgeht. Und sie hört, wie kurz danach ein SS-Mann die Nummer ruft, die man ihr nach der Ankunft in den Arm tätowiert hatte. 50462.

Unauslöschlich: Die Nummer, die Erna de Vries in Auschwitz auf den Arm tätowiert wurde – 50462. © Quelle: Agnieszka Krus

Sie ist gerettet. Nur hat dort nicht plötzlich jemand die Menschlichkeit entdeckt. Es gab nur einen neuen Erlass, wonach „Mischlinge ersten Grades“, wie es in der Nazi-Diktion hieß, ab sofort in der Rüstungsproduktion einzusetzen wären.

„Du hast mehr Glück als Verstand, sagte der SS-Mann zu mir.“

Das Überleben des Häftlings Erna de Vries ist kein Wunder. Es ist nur Folge derselben bürokratischen Akribie, mit der die SS die Ermordung der europäischen Juden betrieb.

Die Laster fuhren dann ab. Mit den anderen Frauen. Zu den Gaskammern. „Hoffnung“, sagt Erna de Vries, „Hoffnung gab es in Auschwitz nicht.“

96 Jahre ist sie inzwischen alt. Eine Dame in grauer Steppjacke, mit Perlenkette, goldumrandeter Brille und Mutzel, der Katze, auf dem Schoß, so sitzt sie auf dem Sofa ihres Hauses in der Kleinstadt Lathen im Emsland. Auf der Ablage des Wohnzimmerschranks die Bilder ihrer Kinder und Enkel. Ihr Blick: unfassbar gütig, menschenfreundlich. „Ich habe den Gedanken an Hass immer von mir gewiesen“, sagt sie. „Ich wollte keinen empfinden.“ Dass ihr das offenbar gelungen ist, erscheint wie das eigentliche Wunder. Man kann die Willenskraft der Erna de Vries wohl kaum überschätzen.

Am Montag in einer Woche wird es genau 75 Jahre her sein, dass die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz einnahm und die letzten Insassen befreite – nachdem die SS dort 1,1 Millionen Menschen ermordet hatte.

Eine Feier als ­Einschnitt

Es wird eine Gedenkfeier geben, Präsidenten werden nach Auschwitz fahren, ein Ritual der Erinnerung, und doch wird diese Feier ein Einschnitt sein: das letzte große Jubiläum, bei dem die Überlebenden noch im Mittelpunkt stehen werden. Rund 100 von ihnen werden dieses Mal noch in den ersten Reihen sitzen. Und über allem wird die Frage schweben, wie sich das Erinnern an Auschwitz verändert, an das größte Menschheitsverbrechen, wenn niemand mehr da ist, der es aus eigenem Erleiden bezeugen kann.

Vielen ist die Reise schon jetzt zu beschwerlich, auch Erna de Vries wird nicht fahren, nicht nur wegen des Schwindels, der sie befällt, sobald sie einige Schritte geht. Sie kann kaum mehr sehen und hören, „kommen Sie näher heran“, bittet sie, wenn jemand mit ihr spricht, aber nach Auschwitz wollte sie auch nicht mehr, als sie noch über ihre Kräfte verfügte. Einmal war sie noch dort, 1994, aber was sie sah, irritierte sie. Befestigte Wege statt verschlammter Pfade. Wohlgenährte, gut gekleidete Menschen statt ausgemergelter Gestalten.

„Das war ein anderes Auschwitz“, sagt sie. Das echte Auschwitz gibt es in ihrem Kopf. Und ihren Erzählungen.

Erna Korn, wie sie damals hieß, war 19, als sie nach Auschwitz kam. Die Besonderheit war, dass sie selbst dafür gekämpft hatte, ihre Mutter dorthin begleiten zu dürfen. In Kaiserslautern, von wo sie stammten, hatten ihre Eltern eine Spedition. Nach dem Tod des Vaters, eines Nichtjuden, führte die Mutter diese zunächst allein weiter, so lange, bis es für eine Jüdin unmöglich wurde, ein Geschäft weiterzubetreiben. Erna, das einzige Kind, wollte eigentlich Ärztin werden, sie ging nach Köln, um zunächst als Krankenschwester zu arbeiten.

Erinnerung an die Eltern von Erna de Vries: Jacob und Jeanette Korn, geborene Löwenstein. Die Mutter starb in Auschwitz. © Quelle: Agnieszka Krus

Als ab 1941 immer mehr Juden deportiert werden, zieht sie zurück nach Kaiserslautern, zu ihrer Mutter, und arbeitet in einer Eisengießerei. Als sie bei der Arbeit erfährt, dass ihre Mutter abgeholt worden ist, eilt sie zurück und bekniet am nächsten Tag die Beamten, bei ihrer Mutter bleiben zu dürfen.

Die Mutter komme nach Auschwitz, erklärt der Gestapo-Mann. Ob sie da auch hinwolle. Sie bejaht. Im vollen Wissen, was das bedeutete.

„Ich hatte ja immer BBC gehört. Ich wusste, dass das ein Vernichtungslager war. Ein Lager des Nichtwiederkommens.“ Dennoch, sagt sie, habe sie „gebeten und gebettelt“, um ihre Mutter begleiten zu dürfen. Und so gibt der Gestapo-Mann schließlich nach. Lässt sie zunächst bis Saarbrücken mitfahren. Wo dann der nächste Gestapo-Mann ebenfalls ihrem Drängen nachgibt und sie mit nach Auschwitz lässt. Zum Unglück der Mutter, die vergeblich versucht, sie davon abzuhalten.

Einander helfen? Eine Illusion

„Ich hatte immer die Hoffnung, dass wir einander helfen können“, sagt Erna de Vries. „Und ob man mich jetzt mitnahm oder einen Monat später, das war doch egal.“ Wobei das mit der Hilfe, fügt sie hinzu, natürlich „ein Trugschluss“ gewesen sei.

Erna de Vries sieht zum Fenster, zu der hellen Fläche, als das sie es wahrnimmt, an diesem dunstigen Januarvormittag im Emsland. Sie ist auf Hilfe angewiesen, den Haushalt besorgt eine aus Polen stammende Betreuerin. Aber erzählen kann sie noch, jedenfalls an den guten Tagen, so wie heute. Termine kann sie sich kaum merken, aber das Langzeitgedächtnis funktioniert, und im Erzählen ist sie geübt, seit den Achtzigerjahren hat sie das immer wieder getan, in Schulklassen und anderswo. 2014 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

„Liegt im Schrank“, sagt sie. „Habe ich noch nie getragen. Liegt mir nicht.“

In Auschwitz arbeiten sie und ihre Mutter in den Fischteichen. Sammeln Schilf von den Oberflächen. Auf dem Weg dorthin müssen sie zwischen den Krematorien I und II hindurch, auf einem schmalen Weg, von Stacheldraht gesäumt. Oft sehen sie dort Berge von Leichen liegen, weil die Kapazität der Verbrennungsöfen nicht reicht, um mit der Effizienz der Gaskammern Schritt zu halten. „Wir wussten, dass das auch unser Ende sein sollte“, sagt Erna de Vries.

In den Teichen steht sie den ganzen Tag bis zu den Achseln im Wasser, sodass sich irgendwann die Bisse der Bettwanzen entzünden und ihre Beine übersät sind von eitrigen Wunden. Ihr Körper, geschwächt von der Mangelernährung, hat dem nichts entgegenzusetzen.

Bei einer Selektion nach wenigen Wochen, als sie in einer langen Reihe vor dem „Arzt“ entlanggehen müssen, wird sie aussortiert und in Block 25 gepfercht. Den Todesblock. Die letzte Station. „Man roch den Rauch“, erinnert sich Erna de Vries. „An bestimmten Tagen war er so, dass er nach unten ging.“ Auschwitz ließ niemandem Raum für Illusionen.

Dass sie der Gaskammer im letzten Moment entging, war Glück; Glück, das ihre Mutter nicht hatte. Es blieb ihnen noch Gelegenheit für einen Abschied, eine Umarmung, bei der beiden klar war, dass es keinen Sinn hatte, „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Ihre Mutter wurde am 8. November 1943 in Auschwitz ermordet. Erna de Vries wurde ins KZ Ravensbrück verlegt, arbeitete bis Kriegsende im Siemenslager und wurde auf einem Todesmarsch nach Mecklenburg befreit. Nach dem Krieg heiratete sie Josef de Vries, auch er ein jüdischer Überlebender, zog mit ihm in seine alte Heimat, das Emsland, und machte seit den Achtzigerjahren endgültig jene letzten Worte wahr, die ihr ihre Mutter beim Abschied mit auf den Weg gegeben hatte: „Denk dran: Du wirst überleben. Und dann wirst du erzählen, was man mit uns gemacht hat.“

Schulen sind nach ihr ­benannt

Erna de Vries hat genau das getan, bei vielen Gelegenheiten. Sie hat in Schulen gesprochen, Kameras haben ihre Geschichte festgehalten, und noch 2016 hat sie im Prozess gegen einen früheren Auschwitz-Wachmann in Detmold ausgesagt. Eine Schublade in ihrem Wohnzimmerschrank ist voller Briefe, die Schüler ihr geschrieben haben. Oft beginnen sie mit „Liebe Erna“, manchmal sind Bilder darunter gemalt, zum Dank. Zwei Schulen sind nach ihr benannt, in Münster und Lathen, wo nun auch der Platz vor dem Rathaus heißt wie sie, Erna-de-Vries-Platz. Vor der Schule wächst ein Apfelbaum, den sie geschenkt hat; er sei gut angewachsen, versichert der Direktor, der regelmäßig bei ihr vorbeischaut.

„Liebe Erna de Vries“: Viele Jugendliche schreiben nach Auftritten an Schulen ernste, berührende Briefe. © Quelle: Agnieszka Krus

Den jährlichen Projekttag an der Schule allerdings hat sie jetzt erstmals ausfallen lassen müssen. Die Kräfte reichten nicht.

So bleibt Erna de Vries, der alten Dame, die eigentlich nie gern im Mittelpunkt stand oder sich politisch äußerte, auch nicht zum Erstarken der neuen Rechten, vor allem eine Hoffnung: „Dass die Menschen offene Augen haben und verhindern, dass die wieder wachsen.“ Und dann ist da noch ein gewaltiger Trost: „Es ist mir eine riesige Genugtuung, dass ich selbst Kinder habe. Und dass die Bande es nicht geschafft hat, mich umzubringen.“