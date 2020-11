Anschlag auf Privathaus in Einbeck: Gericht verurteilt rechte Täter zu Haftstrafen

Einer der beiden Angeklagten sitzt mit Mund-Nasen-Schutz im Sitzungssaal, der andere Angeklagte geht an ihm vorbei zur Anklagebank des Amtsgerichts Einbeck. Rechts sitzt Verteidiger Christopher Klein. Zwei Angehörige der rechtsextremen Szene in Südniedersachsen stehen wegen eines Sprengstoffanschlags auf ein Privathaus in Einbeck vor Gericht. © Quelle: Swen Pförtner/dpa