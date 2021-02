Ein völlig neues Italien-Gefühl

Anzeige

Ausgerechnet Rom. Wer hätte gedacht, dass sich an diesem Schauplatz unzähliger Regierungskrisen plötzlich so viel zum Positiven drehen würde?

Ein eben noch heillos zersplittertes Parlament rückt wundersam zusammen. Und wo eben noch das Bashing der „blöden Brüsseler Bürokraten“ den meisten Applaus versprach, tritt jetzt ein neuer Premier auf die Bühne und betätigt sich als Vordenker einer gemeinsamen europäischen Sache.

„Es gibt keine Souveränität in der Einsamkeit“, dozierte Draghi und erntete verblüffend breiten Beifall. Wer das Heil im Alleingang suche, täusche sich und andere.

Welcher bedeutende Italiener sprach zuletzt mit solcher Entschiedenheit über Europa? Alcide de Gasperi vielleicht, in den Fünfzigerjahren. Dessen Partner in Deutschland hieß Konrad Adenauer.

Die EU-Milliarden haben viel gedreht

Italien bekommt mehr als 200 Milliarden Euro aus dem EU-Aufbauprogramm. Dadurch hat sich viel gedreht in Italien, auch emotional. Verklungen sind die Vorwürfe aus dem Frühjahr, europäische Solidarität gebe es nur auf dem Papier.

„Super-Mario“ will das Geld massiv in Bildung investieren, in Digitalisierung, in Technologie. Ein kleines Beispiel: Weil der Bedarf an Absolventen technischer Institute wächst, plant Draghi hier nicht irgendeine Aufstockung ein, sondern, wie er in seiner jüngsten Rede sagte, „das Zwanzigfache der normalen Jahresetats vor der Pandemie“.

Auch in den Umwelt- und Klimaschutz will Draghi kräftig investieren. Viele sahen in dem früheren EZB-Präsidenten bislang nur einen kühlen Technokraten. Doch jetzt sagt der 73-Jährige Sätze wie diesen: „Wir wollen einen guten Planeten hinterlassen, nicht nur eine gute Währung.“

Draghis Personal zeigt: Ihm ist es ernst

Mehr noch als von seinen Reden sind Beobachter im In- und Ausland beeindruckt von Draghis Personalentscheidungen. Sie zeigen, wie ernst er es meint und wie viel Mühe er sich gibt. Drei Beispiele:

Als Finanzminister hat er Daniele Franco ins Kabinett geholt, einen Mann, der wie Draghi Notenbanker ist und für Solidität steht. Schon die Nennung seines Namens hatte einen beruhigenden Effekt auf die Finanzmärkte.

Erstmals bekommt Italien zugleich ein Ministerium für ökologischen Wandel, geführt von dem Physiker Roberto Cingolani. Der Mailänder leitete ein Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Robotik.

Neuer Job in Rom: Vittorio Colao, Minister für technologische Innovation im Kabinett Draghi, war bis 2018 zehn Jahre lang CEO des britischen Telekommunikationskonzerns Vodafone. © Quelle: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUM

Das Justizressort übernimmt Marta Cartabia , eine Juristin, deren Ansehen höher nicht sein könnte: Bis September 2020 war sie Präsidentin des italienischen Verfassungsgerichts.

Als Wirtschaftsminister soll sich Giancarlo Giorgetti beweisen, ein moderater Politiker der rechten Lega. Er soll gut in Richtung Deutschland und USA vernetzt sein. Dass die Lega überhaupt an der Regierung Draghi beteiligt wurde, ließ viele Augenbrauen hochgehen - es könnte aber dazu beitragen, Kritik von rechts klein zu halten.

Das Innovationsministerium führt Vittorio Colao, der frühere Chef des britischen Kommunikationskonzerns Vodafone.

Große Chancen – und große Risiken

Alle Beteiligten wissen: Für Italien liegen in den kommenden Monaten und Jahren große Chancen und große Risiken eng nebeneinander. Die 200 Milliarden werden kein zweites Mal fließen.

Alles hängt jetzt am intelligenten Umgang mit diesem Geld. Das extreme Worst-Case-Szenario ist schnell skizziert: Überweist man es am Ende an Firmen unter Kontrolle der Mafia, droht erstens eine Verpuffung des Effekts und zweitens eine Revolte im Rest der EU.

Schon das Tempo bringt heikle Fragestellungen. Einerseits dringen alle Italiener auf rasche Hilfen und neue Perspektiven. Wird aber das Geld allzu schnell ausgegeben, wird parallel zur Konjunktur auch die Inflation angeschoben. Lässt man die EU-Milliarden dagegen mit Bedacht in kluge Zukunftsprojekte fließen, wird daraus ein Stück europäischer Wohlstand von morgen.

Quer durch die EU stellen sich jetzt die gleichen Fragen. Mit Deutschland und Frankreich, sagt Draghi, wolle er sich deshalb sehr eng abstimmen. Die Zielrichtung der Ausgaben ist für ihn klar: Es gehe darum, künftiges Wachstum zu fördern, nicht gegenwärtigen Konsum.

Italien, oft belächelt, wird wichtiger

Wer mit Blick auf Berlin gedanklich ein kleines Stück vorspult, in die Zeit nach der Bundestagswahl, kann ins Schmunzeln kommen: Der frühere EZB-Präsident wird neben einem Anfänger-Kanzler namens Armin Laschet oder Markus Söder als der Mann mit dem größeren weltpolitischen Format dastehen. Er kennt die Welt und die Leute, die darin eine Rolle spielen, etwas besser.

Auch bei Besuchen in Paris muss Draghi nicht den Kopf einziehen. Innenpolitisch sitzt er sicherer im Sattel als Präsident Emmanuel Macron, der im Jahr 2022 um seine Wiederwahl fürchten muss.

Gute Kontakte rund um den Globus: Draghi (rechts) mit Janet Yellen, der damaligen Chefin der US-Notenbank und heutigen Finanzministerin der Regierung von Joe Biden, und dem Chef der japanischen Notenbank, Haruhiko Kuroda. Das Bild entstand im Jahr 2017 in Jackson Hole, Wyoming, beim jährlichen informellen Treffen der Chefs der wichtigsten Zentralbanken der Welt. © Quelle: imago images/Kyodo News

Der Zufall will es, dass Italien in diesem Jahr gerade bei G 20 den Vorsitz führt. Geplant ist ein Gipfel in Rom, real und physisch, am 30. und 31. Oktober dieses Jahres. Ob die Zeit bis dahin reicht, durch Impfungen und Tests Sicherheit für alle zu gewährleisten? Einen Versuch ist es wert. Rom könnte vielleicht den Rahmen bilden für die welthistorisch wichtige erste Begegnung zwischen den Präsidenten Xi Jingpin und Joe Biden.

Italien, oft belächelt, wird wichtiger. Es könnte sogar eine ungeahnte konstruktive Rolle spielen in nächster Zeit, in Europa und in der Welt. Die Italiener spüren das und stellen sich hinter ihren neuen Premier: 61 Prozent unterstützen Draghi derzeit in Umfragen. In dieser Zahl drückt sich nicht nur Hochachtung aus vor dem neuen Premier. Es schwingt auch etwas anderes mit, etwas für viele Italiener Neues: Stolz aufs eigene Land.