Ein Toter und Verletzte an Bord: Rettungsschiff “Louise Michel” fordert Hilfe an

Berlin. Die Besatzung des Rettungsschiffs “Louise Michel” hat die italienische Küstenwache und das maltesische Militär per Twitter wiederholt um Hilfe gebeten. Man habe 130 weiteren Menschen in Seenot geholfen, darunter viele Frauen und Kinder, und es sei keine Hilfe in Sicht, hieß es am Freitagabend. Eine zehnköpfige Besatzung kümmere sich um 219 Menschen.

“Wir wiederholen: Die ‘Louise Michel’ ist nicht zur sicheren Weiterfahrt imstande, und niemand kommt uns zu Hilfe”, hieß es am Samstagvormittag auf dem Twitter-Account der Aktivisten. Die Geretteten hätten schwere Traumata erlitten und müssten an einen sicheren Ort gebracht werden. “Wir brauchen sofort Hilfe.”

Es gehe nicht an, dass die Migranten in einem Seenotrettungsgebiet der Europäischen Union im Stich gelassen würden. An Bord befinde sich bereits ein Toter, andere seien verletzt. Sea-Watch International bat ebenfalls bei Twitter um Hilfe. Die “Louise Michel” gerate in einen Notstand.

Die Louise Michel fährt unter deutscher Flagge. Das Schiff befindet sich der offiziellen Website zufolge derzeit im Mittelmeer, wo es bereits am Donnerstag 89 Menschen in Not gerettet hatte.

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass der geheimnisumwitterte Street-Art-Künstler Banksy das Rettungsschiff unterstützt. “Er hat das Schiff finanziert und bemalt”, bestätigte die Sprecherin einer Organisation, die eine eigene Website zur “Louise Michel” erstellt hat, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Wer der Besitzer des Schiffes ist, wollte die Sprecherin nicht sagen.

Auf dem rosa bemalten Schiff ist auf einer Schiffswand ein Kunstwerk Banksys zu sehen, das ein Mädchen mit Schwimmweste und einem herzförmigen Rettungsring zeigt.