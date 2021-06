Ein stabiles Libyen liegt im Interesse aller

Anzeige

Berlin. Manchmal ist schon wenig viel, aber eben nicht genug. So lässt sich die Lage in Libyen beschreiben. Ein labiles Gleichgewicht ist dort zu beobachten und dafür gelten zwei gegensätzliche Beschreibungen: immerhin und lediglich.

Die im vergangenen Herbst vereinbarte Waffenruhe hält, nach einem Jahrzehnt des Bürgerkriegs. Die Ölproduktion konnte wieder hochgefahren werden, was die Wirtschaft stabilisiert. Es gibt eine Übergangsregierung. All das ist Grundlage dafür, dass ein zerfallender Staat sich wieder aufrappeln könnte.

Konflikt kann jederzeit wieder entfachen

Aber dass tatsächlich Stabilität einzieht und sich nicht erneut das Chaos breit macht, ist alles andere als sicher. Noch sind Zehntausende ausländische Kämpfer im Land, die einen Konflikt jederzeit wieder anfachen können. Gewalt und Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung.

Wahlen können eine weitere wichtige Wegmarke sein, weil damit Strukturen eingezogen werden, auf denen sich aufbauen lässt – sofern ein fairer Ablauf gewährleistet ist.

Und auch andere Rahmenbedingungen müssen stimmen: Vor allem die Staaten müssen mitziehen, die im Konflikt bisher fleißig mitgemischt haben: Frankreich, Italien, Russland, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten haben die eine oder andere Seite unterstützt, haben Waffen ins Land gebracht oder Kämpfer oder beides.

Außenminister Heiko Maas hat sich nach der zweiten Libyen-Konferenz zuversichtlich gezeigt, dass das Söldnerwesen nun wirklich beendet wird, Schritt für Schritt. Es wäre nicht gut, wenn das nur Zweckoptimismus sein sollte.

Wer Libyen zur Ruhe kommen lassen will, darf das Land nicht als Objekt im eigenen strategischen Portfolio betrachten, in dem es sich wegen der Ölreserven Einfluss zu sichern gilt. Ein stabiles friedliches Libyen wäre wichtig, für die Libyer, für die an Konflikten ohnehin nicht arme Region, für die Welt.