Ein politischer Streit überschattet das Holocaust-Gedenken

Oswiecim/Auschwitz. Es sollte der Tag der Überlebenden in Auschwitz werden. Ein Tag für jene Männer und Frauen, die der nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie nach einem oft jahrelangen Martyrium entkommen waren. „Wir machen das hier nicht für Politiker, gekrönte Häupter und Präsidenten“, hatte der Direktor der KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski, angekündigt, noch bevor am Montag die zentralen Feiern zum 75. Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers begannen. „Wir machen das für die Überlebenden.“ Die aktuelle Politik überschattete diesen Tag des Erinnerns und Mahnens dann aber doch.

Es begann am frühen Morgen, als der polnische Präsident Andrzej Duda sein erstes Zeichen an diesem Holocaust-Gedenktag setzte. In Begleitung einiger Dutzend Auschwitz-Überlebender durchschritt er das berüchtigte Tor mit dem Schriftzug „Arbeit macht frei“. Vor der Schwarzen Wand, einem Kugelfang aus dunklen Isolierplatten, vor dem SS-Henker willkürliche Todesurteile vollstreckt hatten, legte Duda einen Kranz mit Rosen in den Nationalfarben Weiß und Rot nieder. Bei einem zweiten Kranz umrankten Blumen ein rotes Dreieck mit einem „P“. Der Buchstabe sollte an jene polnischen Gefangenen erinnern, die von den Deutschen in Auschwitz ermordet wurden.

Vor 75 Jahren erreichten sowjetische Soldaten das KZ Auschwitz-Birkenau, das größte Vernichtungslager der Nazis. Sie befreiten ungefähr 7500 Überlebende. Daran wird in diesen Minuten vor Ort erinnert. #Auschwitz75 https://t.co/MpF4hrOatl — tagesschau (@tagesschau) January 27, 2020

Kann man es einem Staatschef verdenken, dass er zuallererst an die eigenen Opfer erinnert, an die gequälten, erniedrigten und exekutierten Landsleute? Kaum. Dennoch fügte sich Dudas Erinnerungsgeste zu früher Stunde in eine Geschichtsdebatte ein, die schon im Vorfeld einen Schatten auf den 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung geworfen hatte.

Denn der 27. Januar ist zwar nach einem UN-Beschluss seit 2005 Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, also des nationalsozialistischen Völkermordes an den europäischen Juden. Aber in Polen gab es neben drei Millionen jüdischen eben auch Millionen nicht-jüdische NS-Opfer. Und in Russland erinnert man sich am 27. Januar vor allem an den Blutzoll der Sowjetarmee, deren Soldaten Auschwitz 1945 befreiten.

Es war der israelische Präsident Reuwen Riwlin, der nach einem Gespräch mit Duda am Montag in Auschwitz hervorhob, er wolle „dem polnischen Volk die Hand reichen, damit wir auf einen gemeinsamen Wege zurückkehren können“. Diesen Weg verlassen hatten beide Seiten 2018, als die rechtskonservative Regierung in Warschau ein hoch umstrittenes „Holocaustgesetz“ erließ. Wer Polen eine Mitverantwortung an den NS-Verbrechen zuschrieb, konnte fortan mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. In Israel wurden Stimmen laut, die vor einer „Reinwaschung“ aller Polen warnten, trotz nachgewiesener antisemitischer Pogrome.

Inzwischen ist das Gesetz entschärft. Vor dem 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung kam es aber zu neuen Verwerfungen. Duda reiste nicht zu einer Holocaust-Gedenkfeier nach Israel, weil dort der russische Präsident Wladimir Putin sprechen sollte, er selbst aber nicht. Putin wiederum hatte den Polen kurz zuvor eine Mitschuld am Ausbruch des Weltkriegs und indirekt auch am Holocaust vorgeworfen. Die Israelis ließen es ihm durchgehen. Duda schäumte. Auch am Montag in Auschwitz nannte der polnische Präsident den Streit mit Moskau „ernst“. Er hoffe, dass es künftig keine „Verfälschungen der Geschichte“ mehr geben werde.

„Wer den Weg in die Barbarei von Auschwitz kennt, der muss den Anfängen wehren“, schreibt #Bundespräsident #Steinmeier ins Gästebuch der Gedenkstätte. @epd_news #epd_dabei pic.twitter.com/rD2qwxoD3c — Corinna Buschow (@co_ohnezusatz) January 27, 2020

Als Repräsentant Russlands war nur Botschafter Sergej Andrejew bei den Gedenkfeiern anwesend. Den Diplomaten hielt das angespannte Verhältnis nicht davon ab, per Zeitungsinterview neues Öl ins Feuer zu gießen. Es sei eine Tatsache, dass die polnische Regierung die Rolle der Roten Armee bei der Befreiung von Auschwitz „vertuschen“ wolle, sagte er der „Iswestija“. Auf der anderen Seite legte Jaroslaw Kaczynski, der Chef der polnischen Regierungspartei PiS, in einem Gespräch mit der deutschen „Bild“-Zeitung nach. „Russen als Täter, diese Rolle gefällt Putin nicht. Deshalb will er die Geschichte (des Krieges) umschreiben.“

Historisch unstrittig ist, dass sowjetische Soldaten am 27. Januar 1945 das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau erreichten, in dem deutsche Täter mindestens 1,1 Millionen Menschen ermordet hatten, darunter fast eine Million Juden. Die Sowjets leisteten den verbliebenen rund 7000 Häftlingen erste Hilfe. Den Großteil der letzten etwa 70.000 KZ-Insassen hatte die SS allerdings bereits in den Wochen zuvor auf Todesmärschen mit Waffengewalt nach Westen getrieben. Die meisten von ihnen starben an Hunger, Kälte und Entkräftung.

Davon erzählen können 2020 nur noch wenige Zeitzeugen. Immerhin nahmen am Montag aber noch mehr als 200 Auschwitz-Überlebende an den Feiern in der KZ-Gedenkstätte teil. Am Ende waren sie damit sogar in der Mehrheit gegenüber den rund 50 „Politikern, Präsidenten und gekrönten Häuptern“, von denen Museumsdirektor Cywinski gesprochen hatte.

Deutschland war mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten, der in Begleitung dreier Auschwitz-Überlebender angereist war und an diesem Tag vor allem zuhörte, bevor er am Abend gemeinsam mit dem israelischen Präsidenten Riwlin zurück nach Berlin reiste. Dort werden beide am Mittwoch in einer Gedenkstunde des Bundestages reden.