Ein Land im Stillstand: Braucht Deutschland einen kompletten Corona-Shutdown?

Bibi und Tina kommen nicht. Keine Fan-Selfies am roten Teppich. Kein Blitzlichtgewitter in Berlin. Die glanzvolle Premiere der Amazon-Serie “Bibi & Tina”: abgesagt. “Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste hat für uns oberste Priorität”, schreibt der US-Konzern. Hunderte Premierenbesucher bleiben zu Hause. Gegen das Coronavirus hilft auch keine Hexerei. “Wir bitten um Ihr Verständnis.”

Die Zwangspause für die beiden Heldinnen der Kinderbespaßung allein wäre noch kein Anzeichen dafür, dass sich der deutsche Alltag verändert hat. Aber es sind nicht nur die kleine Hexe und ihre Freundin: Der Stopp ihrer Premiere reiht sich ein in eine lange Liste.

Fast stündlich ploppen Meldungen über abgesagte, verschobene oder verkleinerte Messen, Kongresse, Festivals oder auch Privatpartys auf. Deutschland bleibt zu Hause. Aus Furcht vor einem Feind, der nur ein paar Millionstel Millimeter groß ist, gegen den aktuell aber nur eine Waffe wirklich wirkt: Abstand.

“Kein Eingang”: Die Leipziger Buchmesse ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. © Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschland bleibt zu Hause

Die Leipziger Buchmesse: abgesagt. Die Hannover-Messe: in den Juli verschoben. Die weltgrößte Fitnessmesse Fibo in Köln: auf den Herbst verschoben. Die Eisenwarenmesse in Köln: in den Februar 2021 verlegt. Die Düsseldorfer Fachmessen Pro Wein, Beauty, Top Hair, Energy Storage Europe, Wire und Tube – allesamt abgesagt.

München stoppte die Internationale Handwerksmesse, Hamburg die Gastronomieschau Internorga. Und noch mehr Absagen: Der Weltcup der Säbelfechter sollte zunächst im norditalienischen Padua stattfinden. Wegen Corona wurde der Wettbewerb nach Tauberbischofsheim verlegt. Doch jetzt ist auch Baden-Württemberg ein Hotspot der Coronaepidemie. Nun bleiben die Fechter ganz zu Hause.

Aber es sind nicht nur all die großen, internationalen Events, all die gestrichenen Flüge und gestoppten ICE-Züge, die den Eindruck schüren, dass Corona auch das Leben von Millionen Gesunden beeinträchtigt. Es sind die vielen kleinen Veranstaltungen, die Familienpläne durcheinanderwirbeln.

Nur ein Beispiel: Am Wochenende wollte eine Gruppe niedersächsischer fünf- bis siebenjähriger Tänzerinnen zu einem Tanzwettbewerb nach Osnabrück fahren. Sie bleiben jetzt zu Hause. Kein Tanzen. Nur eines von Tausenden Beispielen für die Folgen der Coronasorge.

Soll das Land für 14 Tage dichtmachen?

Für Thomas Assmann, Hausarzt im Oberbergischen Land in Nordrhein-Westfalen, sind die abgesagten Großveranstaltungen nur “der erste Schritt”. Er ist der Meinung: Deutschland braucht einen kompletten Shutdown. “Wenn wir die Ausbreitung des Virus effektiv verlangsamen wollen, müssen wir große Menschenansammlungen verhindern”, sagte er der “Bild”-Zeitung. “Und das können wir nur, indem wir Universitäten und Schulen schließen und größere Fabriken in die Zwangspause schicken.”

So sieht es auch sein Kollege Alexander Kekulé, Mikrobiologe und Virologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er forderte in der ARD: 14 Tage Zwangspause. Schulen und Kindergärten schließen, alle größeren Veranstaltungen stoppen. Gleichzeitig warnte er aber vor “Superhorrorszenarien”.

“In sechs Wochen wäre es dafür zu spät”

Zwei Wochen Kontaktminimierung zwischen Menschen könne zu einer Art “Reset” führen, erklärte Kekelé. Es sei eine “etablierte Maßnahme”, um Virusausbrüche im Frühstadium zu stoppen. Und das einzige Mittel, um die Ausbreitung des Virus noch einzudämmen. “Wenn wir das machen wollen, müssen wir es jetzt machen. In sechs Wochen wäre es dafür zu spät.”

Verzichtet bisher auf die Absage aller Großveranstaltungen: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). © Quelle: imago images/IPON

Kann man das Virus überhaupt auf diese Weise “aushungern”? Wären 14 Tage Coronaferien ein Symptom politisch-medialer Panikmache – oder ein sinnvolles Instrument der Epidemiebekämpfung?

“Eine zeitlich begrenzte Kontaktreduktion in den frühen Stadien einer Epidemie führt in der Regel dazu, dass sich der Gipfel des Ausbruchs auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt”, erklärt Martin Eichner, Epidemieexperte am Institut für klinische Epidemiologie und angewandte Biometrie der Universität Tübingen, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Das kann durchaus nützlich sein, wenn die gewonnene Zeit für entsprechende Vorbereitungen, etwa für die Erstellung eines Impfstoffes, genutzt wird.” Mit anderen Worten: Je weniger menschliche Kontakte, desto besser die Epidemieprognose.

Die Regierung verzichtet auf die radikale Entscheidung

Eichner hat ein Rechenmodell entwickelt, dass eine Vorhersage über den möglichen Verlauf von Epidemien erlaubt – als Planungshilfe für Mediziner, Behörden und Politik. Dort zeigt sich: Je früher und stärker die Zahl der zwischenmenschlichen Kontakte reduziert wird, desto mehr Zeit bleibt, bevor es zu einer wirklich folgenreichen Eskalation der epidemischen Krise kommen kann. Eichner sagt aber auch: “Eine vollständige Reduktion der Kontakte um 100 Prozent dürfte ziemlich unrealistisch sein – selbst eine Reduktion auf 50 Prozent dürfte nur schwer durchsetzbar sein.”

Die Bundesregierung verzichtet bisher auf die radikale Entscheidung. Sie hat kein Interesse an Bildern menschenleerer Straßen, an geschlossenen Fabriken oder Familien, die in abgeriegelten Ortschaften angstvoll hinter Vorhängen verharren. An Sondersendungen im Fernsehen mit grellgelben Virussimulationen und Seuchenexperten in Schutzkleidung, die massenhaft öffentliche Gebäude desinfizieren.

Nicht abgesagt: Beim Karneval – hier ein Nach-Party-Bild aus Köln – haben sich mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. © Quelle: imago images/Deutzmann

Im Karneval kam es zu Infektionen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lehnt es bisher sogar ab, alle Großveranstaltungen abzusagen. Selbst das französische Modell, wonach Menschenansammlungen ab 5000 nicht mehr erlaubt sind (in der Schweiz liegt die Grenze gar bei 1000), ist für Spahn kein Vorbild. Über die Absage von Großveranstaltungen entscheiden die Veranstalter oder Gesundheitsbehörden auf der Basis einer Empfehlung des Robert-Koch-Institutes von Ende Februar.

Das Bayerische Gesundheitsministerium rechnet “mit einem Import von weiteren Fällen nach Deutschland”. Das Robert-Koch-Institut hält eine epidemische Ausbreitung für möglich. Der Karneval etwa fand in Deutschland trotzdem statt. Mit Folgen, wie wir jetzt wissen: Mehrere Infektionen in Nordrhein-Westfalen sind auf Karnevalsveranstaltungen zurückzuführen. Auch die erste Coronainfektion in Polen hat ihren Ursprung dort: Der betroffene Patient aus der westpolnischen Ortschaft Woiwodschaft Lebus hatte in NRW am Karneval teilgenommen und war dann mit einem Reisebus nach Polen zurückgefahren.

Wissenschaftliches Zentrum: “Robert Koch-Institut“ steht auf einem Schild vor dem Eingang des Instituts in Berlin. © Quelle: Paul Zinken/dpa

Kein Shutdown bisher. Die Regierung hält sich damit an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Im von den Experten erstellten “Nationalen Pandemieplan” von 2017 unterteilt man den Verlauf einer Epidemie in vier mögliche Phasen:

Phase 1: Eindämmung (Containment). In diesem Zeitraum geht es darum, Infektionsketten so schnell wie möglich zu unterbrechen. Dazu müssen Infizierte nach der labordiagnostischen Bestätigung lückenlos identifiziert und mindestens 14 Tage isoliert werden. So lang ist die maximale Inkubationszeit des Virus. In dieser Phase befindet sich Deutschland gerade.

Phase 2: Schutz (Protection). Falls das neuartige Virus nicht mehr aufgehalten werden kann und sich weltweit ausbreitet – wovon nicht wenige Mediziner ausgehen –, ändert sich die strategische Seuchenbekämpfung. Schwerpunkt ist nun der Schutz jener Bevölkerungsgruppen, die besonders anfällig für schwere Krankheitsverläufe sind, etwa weil sie an Vorerkrankungen leiden.

Phase 3: Minderung der Folgen (Mitigation): Falls ein großer Teil der Bevölkerung infiziert würde und besonders verletzliche Gruppen nicht mehr speziell geschützt werden könnten, bekäme die Minderung der Folgen die höchste Priorität. Dabei geht es laut Robert-Koch-Institut darum, die “negativen Auswirkungen auf die Gemeinschaft und das soziale Leben möglichst gering zu halten”.

Phase 4: Erholung (Recovery): Nach dem Höhepunkt der Seuche würde es darum gehen, Bilanz zu ziehen und die Bekämpfungsstrategie möglichst anzupassen.

Könnte man Deutschland quasi lahmlegen, um nicht in Phase 2 eintreten zu müssen? Um Kontakt zwischen den 80 Millionen Deutschen für einen gewissen Zeitraum zu minimieren? Dafür müsste ein Strategiewechsel bei der Seuchenbekämpfung her: Statt bloß einzelne Fälle zu isolieren und Infektionswege zurückzuverfolgen, könnte man versuchen, dem Virus zusätzlich kein neues “Futter” zu geben. Im Klartext: Mensch-zu-Mensch-Kontakt flächendeckend verhindern. Das hätte gravierende Folgen für die Wirtschaft. Das öffentliche Leben läge lahm.

Ein rührender Brief aus Italien

Frage: Wäre das so schlimm?

Im stärker betroffenen Italien etwa sind alle Schulen geschlossen. Es liegt, so berichten es Augenzeugen, eine seltsame Ruhe über dem Land. In einem Brief an seine Schüler, die nun alle zu Hause ausharren, beschreibt der Mailänder Schulleiter Domenico Squillace auf wunderbare Weise, wie sich eine solche Ruhephase auch sinnvoll nutzen ließe.

“Ich kann nicht beurteilen, ob die Schließung der Schulen angemessen war”, schreibt er an die Kinder. “Ich bin weder Experte noch will ich so tun, als sei ich es. Ich respektiere die Behörden, vertraue ihnen und folge ihren Empfehlungen. Was ich euch allerdings sagen will, ist: ruhig Blut! Lasst euch nicht in die allgemeine Hysterie ziehen, führt bei aller nötigen Vorsicht weiter euer normales Leben. Nutzt diese Tage für Spaziergänge, lest ein gutes Buch!”

Squillace ruft in seinem rührenden Schreiben dazu auf, “unsere Vernunft zu nutzen”. Denn noch größer als das Risiko durch das Virus sei “die Vergiftung des gesellschaftlichen Lebens, der menschlichen Beziehungen, die Barbarisierung des zivilen Umgangs”. Er schlägt seinen Schülern vor, “Die Verlobten” von Alessandro Manzoni zu lesen.

In diesem “lehrreichen, ungemein modernen Text” über die Pest in Mailand im Jahre 1630 sei alles enthalten, was die italienische Gesellschaft auch in den Tagen und Wochen von Corona präge: “Alles findet man hier: die Gewissheit, dass Fremde gefährlich sind, den Streit der Behörden, die verzweifelte Suche nach dem Patienten null, die Verachtung von Fachleuten, die Jagd auf Krankheitsüberträger, die Gerüchte, die verrücktesten Heilmittel, das Hamstern von Lebensmitteln, den Ausnahmezustand …”

Deutschland käme auch emotional mal zur Ruhe

Ruhig Blut also, rät Squillace. Und: Nutzt die Auszeit! Das wäre möglicherweise ein Kollateralnutzen solcher Coronaferien – auch in Deutschland. Das erregte, überforderte Land könnte eine Phase des emotionalen Durchatmens gut gebrauchen. Abgesehen vom medizinstrategischen Nutzen käme die hoch nervöse, derzeit fast neurotische Gesellschaft mal ein wenig zur Ruhe. Das öffentliche Leben, das seit Jahren durch krampfartige Erregungsspiralen geprägt ist, fände für eine kurze Zeit quasi nicht statt.

Und während der Erreger keine neuen Wirte findet, während die Infizierten gesund werden und die Kurve der Neuinfektionen im besten Fall sinkt, hätte Deutschland vielleicht die Chance, mal die Systeme runterzufahren. Es wäre ein radikaler Schritt. Deutschland macht dicht. Aber “nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause”, schrieb die englische Dichterin Elizabeth Barrett Browning.

Zwei Wochen “Coronaferien” – es wäre eine echte Zäsur

Der letzte große Shutdown Deutschlands liegt Jahrzehnte zurück. Generalstreiks sind im deutschen Streikrecht – anders als etwa in Frankreich – nicht vorgesehen. Zuletzt lag das Land 1948 lahm: Am 12. November protestierten 9,25 Millionen Menschen durch Arbeitsverweigerung gegen Ludwig Erhards Wirtschaftspolitik. Bei 11,7 Millionen Beschäftigten in der amerikanischen und der britischen Besatzungszone entspricht das einer Streikbeteiligung von fast 80 Prozent.

Wenn schon nichts mehr ging, weil es in den Nachkriegsjahren an allem mangelte – an diesem Tag ging wirklich gar nichts mehr. Es war der erste und letzte Generalstreik im Nachkriegsdeutschland. Im Osten Deutschlands war dann der Aufstand des 17. Juni 1953 eine Art Generalstreik, als zwar nicht systematisch alle Betriebe von den Gewerkschaften zum Streik aufgerufen waren, aber doch auf Betreiben der Arbeiterschaft flächendeckend in 700 Städten und Gemeinden protestiert wurde – bis zur Niederschlagung durch Sowjetpanzer.

Zwei Wochen Schließzeit für Deutschland. Es muss nicht zwingend eine beängstigende Vorstellung sein. Christian Morgenstern riet dazu, “von Zeit zu Zeit von sich zurückzutreten wie ein Maler von seinem Bilde“. Müßiggang, schrieb der Aphoristiker Gabriel Laub, sei „der heimliche Vater des Fortschritts“. Eine zweiwöchige Zwangspause könnte also einen Doppelnutzen haben: Sie könnte die Ausbreitung von Corona verlangsamen und die kollektive Erregungsspirale durchbrechen.

Wenn man das Land als Organismus betrachtet, wäre diese Rekonvaleszenz eine Chance, manches Übel, manche vergiftete Debatte abzustreifen und zurückzulassen. Es gäbe ein gesellschaftliches “Davor” und “Danach”. Es wäre eine echte Zäsur.