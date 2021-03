Ein Jahr Corona-Krise: Die Bilanz auf dem Arbeitsmarkt

Anzeige

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, blicken in einer gemeinsamen Bilanz nach einem Jahr Corona optimistisch auf die Entwicklungen am Arbeitsmarkt, warnen aber zugleich vor Problemen bei den Ausbildungsplätzen in diesem Jahr.

„Es gibt trotz aller Härten dieser Krise auch am Arbeitsmarkt Gründe zu realistischer Zuversicht“, sagte Heil bei einem gemeinsamen Auftritt mit Scheele in Berlin. „Wir werden nicht jeden einzelnen Arbeitsplatz retten können“, sagte er. Dafür sei die Krise zu tief – und sie wirke zudem beschleunigend auf den Strukturwandel, nicht zuletzt bei der Digitalisierung. Er wolle aber um jeden Arbeitsplatz kämpfen.

„Für die tiefste wirtschaftliche Krise unserer Generation hatte niemand eine Blaupause“, sagte der Bundesarbeitsminister. Es gebe zwar rund 500.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig sei es gelungen, dass die Zahl der Arbeitslosen unter der Drei-Millionen-Marke verblieben sei. Das wichtigste Instrument im Kampf um Arbeitsplätze in der Krise sei das Kurzarbeitergeld.

Scheele verwies in seiner Bilanz darauf, dass mit Beginn der Krise innerhalb kürzester Zeit 800.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet haben – damit hätten theoretisch 10 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit gehen können. Die tatsächliche Zahl sei mit der Höchstmarke von sechs Millionen Kurzarbeitern geringer gewesen. Ende vergangenen Jahres waren es dann knapp 2,4 Millionen Empfänger von Kurzarbeitergeld.

Der Plan mit der Ausbildungsprämie

Sowohl Heil als auch Scheele verwiesen auf große Herausforderungen für das kommende Ausbildungsjahr. Im vergangenen Jahr habe eine Katastrophe verhindert werden können, die noch größere Bewährungsprobe komme jetzt, so Heil. Der Minister verwies auf den Schutzschirm für Auszubildende, der am kommenden Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden soll. Ein wichtiger Punkt dabei sei die Verdoppelung der Ausbildungsprämie.

Die Corona-Ausbildungsprämie soll helfen, dass Unternehmen trotz der Corona-Krise in ihren Anstrengungen für die Ausbildung nicht nachlassen. Im aktuellen Ausbildungsjahr erhalten kleine und mittlere Betriebe noch eine Prämie von 2000 Euro je neuem Ausbildungsvertrag, wenn sie die Zahl ihrer Lehrlinge konstant halten. Künftig sollen es nach den Plänen aus dem Arbeitsministerium 4000 Euro sein. Die Prämie für Unternehmen, die trotz Krise sogar die Zahl der Auszubildenden erhöhen, soll künftig 6000 Euro je zusätzlichem Ausbildungsplatz betragen – statt bisher 4000. Auch die Zahl der Unternehmen, die von der Prämie profitieren können, soll erhöht werden.

Heil räumte ein, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen – die vor der Krise deutlich habe gedrückt werden können – auf aktuell rund eine Million Menschen gestiegen sei. Er wolle die Qualifizierungschancen für Langzeitarbeitslose ausbauen. Scheele sagte, gerade Geringqualifizierte, die in Zeitarbeit beschäftigt waren, seien zu Opfern der Krise geworden. Es werde schwierig, ihnen den Weg zurück in den Arbeitsmarkt zu ebnen.