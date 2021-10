Ein Impfdrama mit Ansage

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das Drama lässt sich mit wenigen Zahlen beschreiben: Sieben Milliarden Impfdosen sind weltweit verabreicht worden, davon lediglich 0,4 Prozent – das sind 28 Millionen Dosen – in den ärmeren Staaten. Dabei kann es nur immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt werden, dass die Pandemie erst vorbei ist, wenn sie weltweit überwunden ist.

Den G20-Staaten ist allerdings nicht mehr zu dem Thema eingefallen, als ein Impfziel auszugeben, das ohne eine deutliche Kurskorrektur gar nicht zu erreichen ist. Konkrete Schritte? Fehlanzeige. Dabei ist die Problemlage klar: Die Industriestaaten haben den Impfstoff-Markt auf Jahre hinaus praktisch leer gekauft, die ärmeren Staaten sind auf Almosen angewiesen. So kann, so darf es nicht weitergehen.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Auch in Deutschland darf es nicht weitergehen wie bisher. Zu lange haben die Verantwortlichen in Bund und Ländern geglaubt, dass mit dem Abschluss einer ersten Impfserie die Pandemie in den Griff zu bekommen ist. Doch ein früher Blick auf die Erfahrungen in Israel hätte zeigen können, dass man die Auffrischimpfungen genauso konsequent hätte vorbereiten und durchführen müssen.

Die Corona-Zahlen überraschen nicht

Doch bisher sind lediglich knapp sieben Prozent der kritischen Gruppe der über 60-Jährigen geboostert – und sogar zwölf Prozent von ihnen noch gar nicht geimpft. Es ist wirklich kein Wunder, dass die Infektionszahlen rasant steigen und die Belegung der Intensivstationen wieder deutlich zunimmt.

Eine konsequente Einführung der 3G- und bei engen Abständen der 2G-Regel, schriftliche Einladungen für Auffrischimpfungen zunächst an die Gruppe Ü60 und dann schrittweise an alle Impffähigen, mehr Impfangebote vor Ort und eine intensive Werbe- und Aufklärungskampagne sind überfällig, damit Deutschland sicher durch Herbst und Winter kommt. Mit Absichtserklärungen kann die Pandemie nicht beendet werden, weder hierzulande noch weltweit.