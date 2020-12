„Ein Deal ist besser als kein Deal“: Zentrale Zitate zur Brexit-Einigung

Anzeige

Brüssel/London. Rund viereinhalb Jahre ist es her, seit die Briten über den Austritt aus der EU abgestimmt haben. Jetzt - nach extrem langwierigen Verhandlungen - haben die Europäische Union und Großbritannien an Heiligabend doch noch einen Brexit-Handelspakt vereinbart. Und das in letzter Minute. Zentrale Zitate im Überblick:

Es hat gedauert, aber nun haben wir ein Abkommen. Es war ein langer und steiniger Weg. Aber das Ergebnis ist gut. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen

Mit dem Abkommen schaffen wir die Grundlage für ein neues Kapitel in unseren Beziehungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel

Wir werden euer Freund sein, euer Partner, euer Unterstützer, und nicht zu vergessen, euer Nummer-Eins-Markt. Der britische Premierminister Boris Johnson

Die europäische Einheit und Standfestigkeit haben sich ausgezahlt. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron

Es war ein Verhandlungsmarathon, aber in Weltrekordzeit und mit einem langen Endspurt. Es hat sich gelohnt, die vielzitierte Extrameile zu gehen. Bundesaußenminister Heiko Maas

Ich bin sehr erleichtert über diese Einigung in letzter Minute. Gabriel Felbermayr, Präsident Kieler Institut für Weltwirtschaft

Es ist nicht alles perfekt, aber ein Deal ist besser als kein Deal. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn