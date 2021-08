Ehemaliger Bundeswehr-Standort in Afghanistan: Taliban nehmen auch Masar-i-Scharif ein

Anzeige

Kabul. Die Taliban haben bei ihrem Eroberungsfeldzug in Afghanistan am Samstag auch die Stadt Masar-i-Scharif im Norden des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Zunächst hätten sich Soldaten der Armee ergeben und danach auch regierungstreue Milizen, sagte der Abgeordnete Abas Ebrahimsada aus der Provinz Balch der Nachrichtenagentur AP.

In Masar-i-Scharif, der Hauptstadt von Balch, hatte die Bundeswehr bis Juni ihr Hauptquartier.

Balch ist die zweitgrößte Provinz Afghanistans und Masar-i-Scharif die viertgrößte Stadt des Landes. Ebrahimsada sagte, alle Gebäude der Provinzregierung sowie das Büro des Gouverneurs seien unter Kontrolle der Taliban. Die Aufständischen hatten die Stadt zuvor von mehreren Seiten aus angegriffen.

Taliban rücken nah an Kabul heran

Die radikalislamischen Taliban sind am Samstag bis auf wenige Kilometer an die afghanische Hauptstadt Kabul herangerückt. Sie eroberten die direkt südlich gelegene Provinz Logar und erreichten nach Angaben der aus der Provinz stammenden Abgeordneten Hoda Ahmadi den Bezirk Tschar Asjab der Hautpstadtprovinz; von da sind es noch elf Kilometer bis Kabul.

Zudem fiel die Hauptstadt der Provinz Paktika an der Grenze zu Pakistan, Scharana, an die Aufständischen, wie ein Abgeordneter aus dieser Provinz, Chalid Assad, mitteilte. Kämpfe hätten am Morgen begonnen, dann hätten Stammesälteste interveniert und einen Abzug der Regierungsvertreter ausgehandelt. Der Gouverneur und Beamte hätten kapituliert und seien auf dem Weg nach Kabul.

Mit Beginn des Abzugs von US- und Nato-Truppen, der Ende des Monats abgeschlossen werden soll, haben die Taliban große Gebietsgewinne in Afghanistan erzielt und viele Provinzhauptstädte erobert, darunter Herat und Kandahar, die zweit- und drittgrößten Städte des Landes. Die USA entsenden an diesem Wochenende 3000 Marineinfanteristen zur Evakuierung ihrer Botschaft nach Kabul; die Vorhut traf am Freitag ein.

Zehntausende Zivilisten sind vor den Taliban geflohen. Die Taliban regierten von 1996 bis 2001 Afghanistan mit einer harschen Auslegung des islamischen Rechts, der Scharia. Frauen durften ihr Zuhause nur unter Auflagen verlassen, Musik war verboten.