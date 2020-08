Ehefrau und Mitarbeiter besuchen Nawalny in Berliner Charité

Anzeige

Anzeige

Nach der Verlegung des womöglich vergifteten russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny nach Berlin haben seine Frau und einer seiner Spitzenberater ihn am Sonntag in der Berliner Charité besuchen dürfen. Weder Julia Nawalnaja noch Leonid Wolkow äußerten sich zum Gesundheitszustand des 44-Jährigen. Eine Sprecherin der Charité hatte am Samstag mitgeteilt, erst nach Abschluss der Untersuchungen und nach Rücksprache mit der Familie würden sich die behandelnden Ärzte zu der Erkrankung und weiteren Behandlungsschritten äußern.

Video Kremlkritiker Nawalny in Berliner Charité eingeliefert 2:07 min Am Ende war die Erleichterung groß: Der schwerkranke russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist am Samstag in die Berliner Charité eingeliefert worden. © Reuters

Gesundheitsministerium in Omsk: Bislang bei Tests kein Gift gefunden

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nach wie vor ist nicht geklärt, ob der Oppositionelle Nawalny tatsächlich vergiftet wurde, bevor sich sein Gesundheitszustand am Donnerstag bei einem Flug von Sibirien nach Moskau dramatisch verschlechterte und er ins Koma fiel. Seine Anhänger gehen davon aus, dass er vor dem Flug vergifteten Tee getrunken habe, die Ärzte in Omsk, die ihn vor seiner Verlegung behandelt hatten, vermuten hingegen eine Stoffwechselstörung und einen plötzlichen Abfall des Blutdrucks.

Anzeige

Das Gesundheitsministerium in Omsk teilte am Samstag mit, dass bei keinem der bisherigen Tests Gift gefunden worden sei. Weder sogenannte Oxybutyrate noch Barbiturate, Strychnin oder synthetische Gifte seien im Körper Nawalnys festgestellt worden, hieß es. In seinem Urin waren demnach lediglich Alkohol und Koffein.