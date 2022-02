EEG-Umlage, Pendlerpauschale, Zuschüsse: Ampel beschließt Finanzplan, der Millionen Bürger entlasten soll

Anzeige

Berlin/Hannover. Angesichts rasant steigender Energiepreise hat die Bundesregierung ein umfassendes Entlastungspaket für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland beschlossen.

Ab dem 1. Juli soll unter anderem die EEG-Umlage entfallen, wie aus einem dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegenden Beschlusspapier hervorgeht. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP hatten zuvor über Schritte zur Eindämmung der hohen Energiepreise beraten.

Wegen der anhaltend hohen Spritpreise will die Ampelkoalition auch die Pendlerpauschale in der Steuererklärung anheben. Die am 1. Januar 2024 anstehende Erhöhung der Pauschale für Fernpendler wird vorgezogen und beträgt damit rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 38 Cent.

Um Arbeitnehmer zu unterstützen, soll zudem der Arbeitnehmerpauschbetrag bei der Einkommensteuer um 200 Euro auf 1200 Euro erhöht werden, rückwirkend ab dem 1. Januar 2022.

Außerdem wird der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer von derzeit 9.984 Euro um 363 Euro auf 10.347 Euro angehoben, ebenfalls rückwirkend ab dem 1. Januar 2022.