Stoiber: „Wenn Linkskoalition nach der Wahl rechnerisch möglich ist, wird es sie geben“

München. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident und Vorsitzende der CSU, Edmund Stoiber, ist davon überzeugt, dass es nach der Bundestagswahl eine Linkskoalition geben werde, wenn diese rechnerisch möglich sei. Das sagte er in einem Interview mit der Münchener „Abendzeitung“.

„Die Programme von SPD, Grünen und Linken liegen ja in den Verteilungsfragen, in den steuerlichen Fragen, in der Schuldenpolitik auf einer Linie“, fügte Stoiber hinzu.

Die Union tue deshalb gut daran, „die dramatischen Folgen von Rot-Rot-Grün für die Stabilität Deutschlands massiv zu thematisieren“. Es gehe nicht um eine neue „Rote-Socken-Kampagne“, sondern um „substanzielle Veränderungen“ in Deutschland.

Stoiber stellte die Frage: „Wollen wir die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Erde bleiben oder in die Zweite Liga absteigen?“ Besonders kritisierte Stoiber die Pläne der Parteien links von der Mitte für eine Vermögenssteuer. Diese gehe an die Substanz der Wirtschaft, weil sie auch gezahlt werden müsse, wenn ein Unternehmen Verluste mache, so Stoiber.

„Rennen noch völlig offen“

Bezüglich des Ergebnisses der Bundestagswahl am 26. September zeigte sich Stoiber sicher, dass das „Rennen noch völlig offen“ sei. Besonders der CSU-Parteitag am vergangenen Samstag habe „einen wichtigen und außerordentlichen Motivationsschub gebracht“.

Stoiber, der 2002 selbst Unions-Kanzlerkandidat war und dem damaligen Amtsinhaber Gerhard Schröder (SPD) knapp unterlag, erinnerte an die Bundestagswahl von 2005. Damals sei es ein „ganz knapper Sieg“ für Angela Merkel gewesen, obwohl die Union zwei Wochen vor der Wahl noch in Umfragen zwölf Prozentpunkte Vorsprung gehabt habe. „Das zeigt, dass sich die Stimmung schnell drehen kann und für die Union noch alles drin ist“, so Stoiber.

Der 79-jährige Stoiber war von 1993 bis 2007 Ministerpräsident von Bayern. Hinzu übernahm der den CSU-Vorsitz zwischen 1999 und 2007. Im Jahr 2002 war er nach Franz-Josef Strauß der zweite CSU-Politiker, der als Unions-Spitzenkandidat zur Bundestagswahl antrat.