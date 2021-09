Das Bundesministerium der Finanzen im Detlev-Rohwedder-Haus in der Wilhelmstraße in Berlin-Mitte. Erbaut wurde es 1935 nach Plänen des Architekten Ernst Sagebiel als Reichsluftfahrtministerium. Der Gebäudekomplex hat 2000 Büroräume und verfügt über eine Nutzfläche von 56.000 Quadratmeter. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das wenig zerstörte Gebäude vom Finanzministerium der DDR als Haus der Ministerien genutzt. Bundesfinanzministerium the Federal Ministry the Finance in Detlev Rohwedder House in the Wilhelmstraße in Berlin centre built was it 1935 after Plans the Architects Ernst Sagebiel as Reich Aviation Ministry the Building complex has 2000 Office space and has above a Usable from 56 000 Square meters after the second World War II was the Few destroyed Building of Ministry of Finance the GDR as House the Ministries used Federal Ministry of Finance © Quelle: imago/Hohlfeld