US-Politologin Oliker: „Soll man den Russen einen Umsturz wünschen?“

Moskau. Im Vorfeld der Duma-Wahlen vom 17. bis 19. September verschärfte die russische Staatsmacht ihren repressiven Kurs innerhalb kurzer Zeit so sehr, dass eine echte Opposition gegen die Kreml-nahe Partei „Einiges Russland“ nicht mehr möglich ist.

Die US-Politologin Olga Oliker erklärt, was das mit dem Westen zu tun hat, und welche Risiken dieser Kurs beinhaltet. Sie analysiert seit vielen Jahren die Außen- und Innenpolitik Russlands und der USA, derzeit für die Washingtoner Nichtregierungsorganisation International Crisis Group aus deren Dependance in Brüssel. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach mit ihr.

Lange Zeit hat die Staatsmacht in Russland ein gewisses Maß an Demokratie zugelassen. Doch seit Kurzem scheint das Regime jegliche Form der politischen Opposition eliminieren zu wollen. Was steckt aus Ihrer Sicht hinter der Verschärfung der Repressionen?

Den wichtigsten Grund liefert sicher die anstehende Duma-Wahl. Die Behörden wollten bei dieser Abstimmung den Erfolg der „Strategie des schlauen Abstimmens“ von vorn herein verhindern. Es hat dem Regime nicht gepasst, dass diese Methode des strategischen Abstimmens für den aussichtsreichsten Gegenkandidaten des Anwärters der Kreml-nahen Partei „Einiges Russland“ bei den Kommunalwahlen in den vergangenen zwei Jahren einige Male funktioniert hat. Es will das Parlament unter seiner Kontrolle behalten.

Die US-Politologin Olga Oliker beobachtet seit Jahren die russische Innen- und Außenpolitik. © Quelle: Quelle: privat

Ist es für den Kreml tatsächlich so bedrohlich, dass einigen Anhängern des inzwischen inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny 2020 der Einzug in sibirische Stadt- und Regionalparlamente gelungen ist? Ein paar Oppositionelle mehr in der Duma würden die Machtverhältnisse in keiner Weise verändern.

Realistisch betrachtet stellt das für Präsident Wladimir Putin in der Tat keine ernsthafte Gefahr dar. Er und die Leute um ihn herum sind wegen der Opposition viel stärker besorgt, als sie es den Umfragewerten nach sein müssten. Auch bei vollkommen transparenten und offenen Wahlen hätte Putin noch immer die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Viele Russen halten ihn nach wie vor für denjenigen, der ihr Land, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gedemütigt am Boden lag, wieder auf Augenhöhe mit dem Westen gebracht hat.

Warum sind Putin und sein enger Zirkel dann so nervös?

Eine interessante Frage. Es gibt da noch dieses Narrativ, dass ihrer Auffassung nach niemand aus der Widerstandsbewegung ein reines russisches Eigengewächs ist, sondern, dass sich oppositionelle Bestrebungen zu einem großen Teil überhaupt erst durch ausländische Einflussnahme regen. Sie sind felsenfest davon überzeugt, dass die CIA dahinterstecken muss, wenn tausend Leute auf die Straße gehen. Einige Oppositionelle haben ja tatsächlich westliches Geld bekommen, sei es von Regierungen, sei es von Nichtregierungsorganisationen.

Es ist doch aber etwas anderes, ob der Westen russischen Oppositionellen hilft, weil er sie als Repräsentanten eines demokratischen Russlands betrachtet, oder ob westliche Staaten und ihre Geheimdienste gezielt versuchen, die russische Regierung zu stürzen.

Das stimmt. Die Biden-Administration und alle US-Regierungen davor haben die Situation nüchtern eingeschätzt, und festgestellt, dass sie keinen Regimewechsel in Russland herbeiführen könnten, selbst, wenn sie es wollten. Sie wissen nicht, wie sie es anstellen sollten, und sie wollen es auch nicht.

Aber, das heißt doch, dass sich der Kreml von Sorgen leiten lässt, die irrational sind.

Das kann sein. Aber ich habe schon oft erlebt, dass der Vorwurf an die Adresse von Regierungen, ihre Programmatik sei irrational, nicht zu einem Strategiewechsel geführt hat. Wir sehen doch gerade mit aller Deutlichkeit, wie vernunftwidrig etwa der Militäreinsatz der USA in Afghanistan war. Es gibt so viele Faktoren, die außenpolitische Programme beeinflussen, und das resultiert oft nicht in den bestmöglichen Strategien. Die Außenpolitik der meisten Länder basiert auf Worst-Case-Scenarios, ganz besonders, wenn sie sich bedroht fühlen. Und Russland fühlt sich bedroht.

Allein durch den Westen oder auch durch andere Kräfte?

Der Westen spielt eine große Rolle, etwa auch wegen seines gestiegenen Einflusses in der Ukraine. Es gibt aber auch noch einen weiteren Aspekt, der das Gefühl der Unsicherheit im Kreml erhöht. Denn wir sprechen hier inzwischen von einem System, das in den vergangenen zwei Jahrzehnten in eine erhebliche Abhängigkeit von der Person Wladimir Putins geraten ist. Es gibt sehr viele Mitarbeiter um ihn herum, die sich besorgt fragen, was sein Abtritt für sie persönlich bedeuten wird. Und es liegt im Interesse dieser Leute, das alles genauso bleibt, wie es jetzt ist. Und wie stelle ich das sicher? Mit zusätzlicher Kontrolle!

Birgt das aus Sicht des Kremls nicht auch Risiken?

Ja, das Ganze kann natürlich nach hinten losgehen. Ich halte die derzeitige Strategie des Regimes nicht für besonders schlau. Es wäre viel klüger gewesen, Nawalny antreten und ihn verlieren zu lassen. Das heißt ja nicht, dass die Staatsmacht die Kontrolle verlieren würde. Und es frustriert Leute einfach, wenn ihnen gesagt wird, dass sie bestimmte Dinge nicht machen dürfen. Vielleicht war der Wunsch bei vielen vorher gar nicht so groß, das jetzt Verbotene tun zu dürfen. Aber wenn jemand genötigt wird, wächst sein Unmut. Und die Russen wissen genau, was los ist. Sie haben das Internet.

Bislang wirkt das russische Regime aber noch stabil. Ist das so, weil die meisten Bürger die Repression gar nicht groß bemerken, wenn sie sich nicht politisch engagieren? Und ansonsten ein Leben führen, das dem im Westen oftmals ähnelt.

Das stimmt. Das moderne Russland gleicht heute irgendeinem europäischen Land oder den USA viel mehr als das noch in den 1990er Jahren der Fall war. Nicht nur in Moskau und Sankt Petersburg, sondern auch in Städten wie Rostow am Don, Nischni Nowgorod oder Chabarowsk. Überall gilt: Es gibt Coffee Shops und Sushi Bars, die Leute gehen ins Kino und so weiter. Der Normalbürger will seinen Kindern eine gute Erziehung zukommen lassen, eine schöne Küche oder in den Urlaub fahren, und viele Russen können heute so ein Leben führen. Sie fühlen sich nicht unmittelbar unterdrückt.

Auch nicht durch die omnipräsente Korruption?

Die ist ein Problem. Es herrscht viel Frustration darüber, dass der Sozialstaat unzureichend ist, und viele Schulen und Krankenhäuser schlecht ausgestattet sind, und man in Situationen kommen kann, mit Schmiergeldzahlungen nachhelfen zu müssen, um bestimmte Leistungen zu erhalten. Die Frage aber ist, ob die Unterschätzung des Risikos, den ein repressiverer Kurs mit sich bringt, größer ist als die Überschätzung oppositioneller Macht. Nur dann wäre ein Umsturz denkbar. Andererseits: Soll man das Russland überhaupt wünschen? Die letzte Revolution 1917 sollte zur Vorsicht mahnen. Bei Volksaufständen gibt es in der Regel viele Tote, und danach herrscht großes Chaos. Ein evolutionärer Übergang, wie er unter Gorbatschow oder Jelzin vollzogen wurde, ist sicher vorteilhafter.