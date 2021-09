Bei der Duma-Wahl in Russland steht der Sieger schon fest

Anzeige

Anzeige

Berlin. Seit Freitag sind rund 110.000 Millionen Menschen im größten Flächenland der Erde aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Es geht um 450 Sitze im Abgeordnetenhaus Duma. Wie hierzulande lag auch in Russland zuletzt viel Spannung in der Luft.

Aber während es in Deutschland darum geht, welche Partei das Rennen macht, steht der Sieger in Moskau schon vor dem Ende der Auszählung am Sonntagabend fest: die Regierungspartei Einiges Russland, die bisher über eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament verfügt.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die Spannung in Russland ergab sich aus der Frage, ob es dem Kreml gelingt, nichts anbrennen zu lassen. Dazu wurden im Vorfeld die stärksten Oppositionskräfte ausgeschaltet. Kritiker Alexej Nawalny sitzt im Straflager, sein Organisationsteam wurde verboten, seine Internetseiten gesperrt.

Das rigide Vorgehen erzeugt ungeahnte Effekte, unter anderem den, dass sich junge Nawalny-Anhänger plötzlich den Kommunisten, der KPFR, zu wenden. Sie könnte zweistärkste Kraft werden, ohne jedoch Einiges Russland zu gefährden. Bislang waren die Sowjetnostalgiker treue Pseudo-Oppositionelle. Möglich, dass sich das mit jungen Leuten ändert.

Zwar ist Präsident Wladimir Putin nicht selbst Mitglied von Einiges Russland, kann sich ihrer Unterstützung aber in jeder Frage ganz sicher sein. Zwar geht es bei der Wahl nicht um Putin selbst, wohl aber um sein Image. Bleibt die Regierungspartei unter den Erwartungen, wirft das auch ein schlechtes Licht auf den politischen Kurs des Präsidenten.

Anzeige

So will Einiges Russland trotz zuletzt niedrigerer Umfragewerte (30 Prozent) die absolute Mehrheit verteidigen. Ob alles mit rechten Dingen zugeht, wird man wohl nie ganz erfahren. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat im Streit mit Russland keine Wahlbeobachter geschickt.