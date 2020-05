Drosten und Lauterbach erhalten Drohpakete

Anzeige

Anzeige

Berlin. SPD-Politiker Karl Lauterbach und Virologe Christian Drosten haben eigenen Angaben zufolge beide ein Drohpaket erhalten. Lauterbach veröffentlichte auf Twitter ein Foto, das ein an ihn adressiertes Paket zeigt. Auf dem Bild sind ein Fläschchen mit einer unbekannten Flüssigkeit sowie ein Zettel zu sehen, auf dem “trink das - dann wirst du immun” steht.

Lauterbach schrieb dazu: “Morddrohungen bis zu Beleidigungen aller Art, einige von uns müssen viel hinnehmen.” Daher solle jeder mit Restbestand von Charakter die Hetze im Netz gegen Virologen, Epidemiologen oder Politiker einstellen. Es animiere Leute, die unberechenbar sind. “Denkt an unsere Familien”, so der Gesundheitspolitiker.

Das selbe Paket habe ich heute auch bekommen. https://t.co/JBGQTKPkrh — Christian Drosten (@c_drosten) May 26, 2020

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Drosten schrieb zudem, er habe ein Paket mit gleichem Inhalt bekommen. Beide stehen den derzeitigen Lockerungskursen skeptisch gegenüber.

Anzeige

Top-Virologe Drosten ist während der Corona-Krise auch wegen seines NDR-Podcasts stark präsent. Er gilt mit Blick auf Coronaviren als führender Wissenschaftler in Deutschland. Das scheint ihn nun vermehrt zur Zielscheibe zu machen. Erst am Montag hatte eine Presseanfrage der Bild-Zeitung, die Drosten publik machte, für Wirbel gesorgt. Darin räumte ihm das Medium eine Stunde Zeit ein, auf Kritik an einer von Drostens Studien zu reagieren. Die Kritik war in Form von einzelnen Sätzen aus dem Zusammenhang gerissen und die in dem Bild-Artikel zitierten Wissenschaftler distanzierten sich später von der Berichterstattung.

Auch Lauterbach steht als Gesundheitsexperte der SPD in der Corona-Krise im Fokus. Immer wieder hatte er zuletzt vor zu schnellen Lockerungen gewarnt.