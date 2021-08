GDL-Chef Weselsky droht Bahn im Tarifstreit: Dauer eines Streiks nicht limitiert

Anzeige

Frankfurt am Main/Berlin. Für Bahnfahrer könnten die kommenden Wochen wieder zum Nervenkrieg werden: Es droht der nächste flächendeckende Streik, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) treibt Ihre Pläne voran. Am morgigen Montag endet die Mitgliederabstimmung über den Arbeitskampf. Am Dienstag will GDL-Chef Claus Weselsky das Ergebnis vorstellen. „Unheimlich viele Mitglieder haben bei der Urabstimmung ihre Stimme abgegeben, ich gehe von einer Zustimmung zum Arbeitskampf oberhalb von 90 Prozent aus”, sagte er der „Welt am Sonntag”.

Offen ist noch, wann es zum Streik kommen könnte – und auch, wie lang dieser geht. „Mir ist keine Limitierung bekannt, wie lange ein Streik dauern könnte”, sagte Weselsky.

„Diesen Streik braucht jetzt wirklich niemand“, kritisierte der Personalchef des Konzerns, Martin Seiler. „Letztlich ist das eine Attacke auf das ganze Land.“ Nach den Corona-Beschränkungen begännen viele Menschen jetzt erst wieder zu reisen. Gegenüber der „Welt am Sonntag” kündigt er die Prüfung juristischer Schritte gegen den Streik der GDL an. „Man muss sich schon die Frage stellen, ob ein Streik in diesem Fall verhältnismäßig ist.” Alle Beteiligten müssten sich an die Spielregeln halten. Sollte es der GDL um rechtswidrige Forderungen gehen, werde man bei der Deutschen Bahn gegen einen Streik vorgehen.

GDL fordert Corona-Prämie

Die Tarifrunde zwischen der Bahn und der Gewerkschaft steckt fest. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, Unwahrheiten zu verbreiten und kein Interesse an Verhandlungen zu haben.

Es wäre der erste Streik bei der Bahn seit Dezember 2018, als die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihre Mitglieder zum Arbeitskampf aufrief. Weitaus härter verlief der GDL-Streik 2014 und 2015. In acht sich steigernden Wellen hatten die Lokführer ihre Streiks durchgezogen.

Die GDL fordert unter anderem Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine deutliche Corona-Prämie im laufenden Jahr.

Wegen der Pandemie will sich die Bahn aber am „Notlagentarifvertrag“ der Flughäfen orientieren, der eine ähnliche Erhöhung um 3,2 Prozent auf einen längeren Zeitraum und spätere Stufenzeitpunkte verteilen würde, bei einer Vertragslaufzeit von 40 Monaten. Hinzu kämen Leistungen zur Altersvorsorge und der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen.