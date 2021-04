Was plant Putin in der Ukraine? Sechs Zeichen für wachsende Kriegsgefahr

Anzeige

Warum konzentriert Russland seit Wochen 40.000 Soldaten an der Ostgrenze der Ukraine? Es ist eine Gretchenfrage, die die Regierungen in Europa und den USA sehr viel mehr beschäftigt, als sie es nach außen hin erkennen lassen.

Wochenlang waren viele kluge Köpfe einig: Wladimir Putin, seit Mai 2000 russischer Präsident, will den neuen Mann im Weißen Haus testen: Wie weit kann Russland gehen? Überlässt Joe Biden den Konflikt den Europäern?

Möglich wäre, dass Russland sich nach der Krim auch den Osten der Ukraine einverleibt. Dort führen bereits von Moskau gesteuerte Rebellen Regie. Nachdem Russland in der Region Hunderttausende Pässe an die Bewohner ausgeteilt hat, könnte es einen Einmarsch als Maßnahme zum Schutz von Landsleuten darstellen.

„Mutter Russland, bring Donbass heim“

Psychologisch entspräche dies einer Stimmung, die in Russland seit Langem geschürt wird. So sprach sich die Chefin des russischen Staatssenders RT, Margarita Simonyan, bereits vor drei Monaten für die Annektion der östlichen Teile der Ukraine aus: „Mutter Russland, bring Donbass heim.“

Für die Annektion der Krim vor sieben Jahren zahlte Putin außenpolitisch einen hohen Preis. Die G-8-Gruppe schloss Russland aus. EU und USA verhängten Wirtschaftssanktionen. Und in der UN-Resolution 68/262 bezeichneten 100 Staaten der Erde das Vorgehen Russlands als völkerrechtswidrig. Gegen die Resolution stimmten nur 11 Staaten: Syrien, Armenien, Belarus, Bolivien, Nordkorea, Kuba, Nicaragua, Simbabwe, Sudan, Venezuela – und Russland selbst.

Innenpolitisch dagegen konnte Putin seine Position festigen: Die nationalistische Pose half ihm, eine beginnende ökonomische Schwäche zu überdecken. Ähnliche Motive könnte jetzt, fünf Monate vor den russischen Parlamentswahlen, erneut eine Rolle spielen. Wegen steigender Lebensmittelpreise und sinkender Reallöhne wächst seit Langem die Unzufriedenheit in der russischen Bevölkerung.

Westlichen Militärs fällt einiges auf

Wie groß die Gefahr eines Kriegsausbruchs wirklich sei, wurde Tod Wolters, Oberbefehlshaber der Nato, letzte Woche von amerikanischen Kongressabgeordneten bei einem Auftritt im Streitkräfteausschuss gefragt. Seine Antwort: „Gering bis mittel.“ Vieles hänge von der weiteren Entwicklung ab.

Inzwischen, nur eine Woche später, hat sich das Bild eingetrübt. Sechs Zeichen deuten auf die wachsende Gefahr eines realen neuen Krieges.

1. Russland schafft Lazarette und Vorräte heran: „Noch vor drei, vier Tagen“ hätte er den russischen Aufmarsch ebenfalls als bloße Machtdemonstration gedeutet, sagte Philip Breedlove, Vorgänger von Wolters im Amt des Nato-Oberbefehlshabers, diese Woche in einem Gespräch mit „Politico“. Inzwischen aber tauchten an der potenziellen Front einige Dinge auf, die man nur brauche, „um einen Feldzug tatsächlich durchzuführen“. Breedlove verwies auf Feldkrankenhäuser und Vorräte aller Art.

2. Radar, Raketen, Luftlandetruppen: Immer mehr Details sprechen für eine große Ernsthaftigkeit auf russischer Seite. Das Magazin „Janes“, eine britische Bibel für Millitärthemen und „Open Source Intelligence“, verkündete inzwischen das Eintreffen von Teilen der legendären 76. russischen Luftlandedivision in der Region. Die Elitetruppe hatte schon auf der Krim und später in Syrien Schlagzeilen gemacht. Per Satellit identifizierten westliche Experten zudem Kurzstreckenraketen, Marschflugkörper sowie – teils auf zivile Bauten frisch montierte – Radarstationen, die tiefer denn je in die Ukraine hineinleuchten können.

Russische Panzer und Militärfahrzeuge auf dem Übungsplatz Opuk an der Schwarzmeerküste der Krim. © Quelle: -/Maxar Technologies/AP/dpa

3. Flottenaufmarsch im Asowschen Meer: Die Ukrainer fürchten inzwischen nicht mehr nur einen Angriff über Land von Osten, sondern auch eine Attacke vom Meer her. Nahe der ukrainischen Hafenstadt Mariupol wurden laut „New York Times“ in den vergangenen Tagen bereits amphibische Landungsboote der Russen gesichtet. Eine Blockade der Straße von Kertsch, wo das Asowsche Meer ins Schwarze Meer übergeht, würde Mariupols Hafen von der Außenwelt abschneiden. Nach Meinung westlicher Experten ist dies militärisch kein Problem, der russischen Marine würde ein kleiner Wink aus Moskau genügen.

Das Asowsche Meer: Eine Blockade der Straße von Kertsch würde genügen, um etwa die ukrainische Hafenstadt Mariupol vom Schiffsverkehr abzuschneiden. © Quelle: Wikipedia

4. Sperrungen und Spannungen im Schwarzen Meer: Unter Hinweis auf bevorstehende militärische Übungen hat Russland zu Beginn dieser Woche angekündigt, Teile des Schwarzen Meers für die Flotten anderer Staaten „aus Sicherheitsgründen“ zu sperren. In einer scharfen Reaktion des US-Außenministerium heißt es: „Dies ist eine weitere unprovozierte Eskalation in Moskaus laufender Kampagne zur Untergrabung und Destabilisierung der Ukraine.“ Mit düsterem Unterton geht es weiter: „Wir loben die Ukraine für ihre anhaltende Zurückhaltung angesichts der russischen Provokationen und fordern Russland auf, die Belästigung von Schiffen in der Region einzustellen.“

5. Putin spricht düster von „Provokationen“: Bei seiner Rede an die Nation am Mittwoch in Moskau sprach der russische Präsident in ungewohnt düsterem Tonfall von auswärtigen Bedrohungen für sein Land – die er aber mit Wucht zurückweisen werde. „Organisatoren jedweder Provokationen, die die Interessen unserer Sicherheit bedrohen, werden ihre Taten so bereuen, wie sie lange nichts bereut haben“, sagte er. Die Reaktion Russlands werde „asymmetrisch sein, schnell und hart“. Putin fügte hinzu: „Ich hoffe, dass niemandem in den Sinn kommt, Russland gegenüber die rote Linie zu überschreiten. Wo sie verläuft, werden wir in jedem konkreten Fall selbst entscheiden.“

6. Der Propagandakrieg hat schon begonnen: Im Westen wächst die Sorge, Moskau könne seine nationalistische Propaganda weiter steigern, auf einen konstruierten Vorfall deuten und ihn dann zum Anlass für ein militärisches Vorrücken nehmen. „Ein extrem schlechtes Zeichen“ war aus Sicht eines hochrangigen Beamten des Berliner Verteidigungsministeriums eine Nachricht, die die russischen Staatsmedien bereits Anfang April verbreiteten. Danach soll ein fünfjähriger Junge im Donbass durch den Angriff einer ukrainischen Drohne „zerrissen“ worden sein.

„Moskau schafft sich eigene Wahrheiten“

Die Webseite der EU gegen Desinformation spricht in diesem Fall von einer unbewiesenen Behauptung: OSZE-Beobachter hätten keinerlei Hinweise auf Drohnenflüge zur fraglichen Zeit. In sozialen Netzwerken kursierten Hinweise, der Junge sei auf eine Mine getreten, auch dies ließ sich aber nicht belegen.

In Berlin fühlt man sich erinnert an die Geschichte von „unserer Lisa“, die von Putins Medien und auch von Russlanddeutschen in der Bundesrepublik im Jahr 2016 verbreitet wurde: Ein russischstämmiges Mädchen sei in Berlin von Flüchtlingen entführt und vergewaltigt worden – was die unfähigen und politisch korrekten deutschen Behörden aber nicht zugeben wollen. Die AfD applaudierte den Russen. Lisa allerdings war zwar 30 Stunden vermisst worden, hatte in Wahrheit aber wegen Problemen in der Schule und aus Angst vor ihren strengen Eltern bei Schulkameraden übernachtet.

Ein russisches Marineschiff nimmt an einer Übung im Schwarzen Meer teil. Russland besteht darauf, Bereiche des Schwarzen Meeres für ausländische Marineschiffe zu schließen. © Quelle: -/Russian Defense Ministry Press

Dichtung oder Wahrheit? Bei russischen Verlautbarungen ist das oft schwer zu unterscheiden. Am 17. April gab der russische Geheimdienst FSB in einer offiziellen Mitteilung bekannt, er habe zwei radikale Weißrussen festgenommen, die sich vorgenommen hätten, den Präsidenten Weißrusslands, Alexander Lukaschenko zu ermorden – „nach Konsultationen in den USA und in Polen“.

In seiner Rede an die Nation empörte sich Putin, man höre auffallend wenig über diese Putschpläne gegen seinen Kollegen in Minsk. Es sei „charakteristisch, dass selbst solche eklatanten Aktionen den sogenannten kollektiven Westen nicht verurteilen. Niemand scheint das zu bemerken. Jeder gibt vor, dass überhaupt nichts passiert.“

In Nato-Kreisen heißt es, es sei besorgniserregend, „wie prominent solche Geschichten über den bösen Westen in die russischen Nachrichten kommen“. Moskau schaffe sich zunehmend seine eigenen Wahrheiten. Auch darin, nicht nur im Aufmarsch rund um die Ukraine, liege etwas Bedrohliches.